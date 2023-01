Televoto GF VIP, chi viene eliminato tra Nikita, Giaele, Alberto, George, Sara e Wilma? Sondaggi e percentuali

Televoto GF VIP. Nuova settimana e classico e imperdibile appuntamento del lunedì sera con il Grande Fratello Vip, il reality che da settembre, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo l’eliminazione di Dana Saber, una delle protagoniste (seppur per poco) di questa edizione, questa sera sono tanti i ‘vipponi’ al televoto e a rischio. Ma cosa succederà nella puntata di stasera? Chi verrà eliminato e dovrà rinunciare al sogno di arrivare fino alla finale?

Chi viene eliminato stasera al GF VIP

Dopo l’eliminazione di Dana Saber, che ha avuto la peggio contro Nikita (la preferita) e Oriana, ben 6 vipponi sono finiti al televoto. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, George Ciupilan, Sarah Altobello e Wilma Goich. Tra di loro, quindi, si nasconde il prossimo eliminato. Chi sarà lo sfortunato?

I primi sondaggi e le anticipazioni

Stando ai primi sondaggi pubblicati, come sempre, sul sito Grande Fratello Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Nikita Pelizon con oltre il 42% di preferenze. A seguire, subito dopo, con un netto distacco, Giaele De Donà, che negli ultimi giorni è sempre più vicina ad Andrea Maestrelli e ha raggiunto il 15%. Al terzo posto Alberto con il 13.02%, seguito da George, il più silenzioso della casa con l’11%. A rischio, invece, Sarah Altobello con il 10.74% e Wilma Goich, che non riesce a raggiungere il 10%. Wilma, tra l’altro, già era stata eliminata nelle scorse puntate, ma aveva ottenuto il biglietto di ritorno e, per la gioia dei suoi amici, era rientrata in casa. Ora, però, rischia davvero l’eliminazione, che questa volta sarà definitiva? Non ci resta che seguire la puntata di stasera con i colpi di scena che non mancheranno.

Il GF VIP, infatti, continua a regalare emozioni, ma questa sera uno dei concorrenti dovrà lasciare il gioco. Forse per sempre.