Televoto Isola dei Famosi 2022 oggi, chi viene eliminato lunedì 4 aprile: sondaggi e percentuali di stasera

Dopo l’eliminazione ‘provvisoria’ di Clemente Russo e sua moglie Laura, e quella definitiva di Antonio Zequila, che ha dovuto lasciare una volta per tutte l’Honduras per ritornare in Italia, questa sera torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi. E a rischio ci sono ben tre coppie: chi di loro dovrà ‘approdare’ su Playa Sgamada?

Isola dei Famosi 2022, chi è al televoto lunedì 4 aprile

Sono tre le coppie al televoto e, quindi, a rischio eliminazione. Questa volta il pubblico dovrà decidere chi salvare tra Lory Del Santo e il fidanzato Marco, Blind e Roberta Morse, e Gustavo e Jeremias Rodriguez. Per la prima volta, anche se non sembra vero, mamma Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni non sono stati nominati, ma i litigi sull’isola non sono certo mancati. Il cibo che scarseggia sta alimentando le tensioni? E cosa accadrà con il passare dei giorni? D’altra parte, ora è solo l’inizio!

Chi viene eliminato, i sondaggi di stasera

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, quello che sull’isola sta dimostrando di avere grande coraggio. Coraggio che neppure lui pensava di possedere. E ancora, a seguire, Blind e Roberta Morise con il 19%, mentre in ultima posizione, quindi a rischio eliminazione, Jeremias e Gustavo Rodriguez, rispettivamente fratello e papà della showgirl e conduttrice Belen.

L’eliminazione su Playa Sgamada: chi esce stasera?

Oltre al televoto ‘ufficiale’, che vede protagoniste 3 coppie, questa sera potrebbe esserci un’altra eliminazione, proprio come è accaduto la settimana scorsa con Antonio Zequila che ha dovuto lasciare Playa Sgamada, prendere il ‘sacco’ e ritornare in Italia. A chi toccherà questa brutta sorte? Ricordiamo che sull’isola, quella dove non ci sono le coppie, vivono, ormai da settimane, Floriana, Jovana, Roger, Marco e i nuovi arrivati Clemente e Laura.