Isola dei Famosi 2022, anticipazioni puntata 4 aprile: televoto e sondaggi, concorrenti in nomination, ospiti, Patrizia Bonetti

Ha debuttato poche settimane fa, quello sì, ma l’Isola dei Famosi, come sempre, sta già appassionando milioni di telespettatori. E i naufraghi, che ormai da settimane sono in Honduras, stanno continuando la loro avventura sull’isola, a stretto contatto con la natura: tra mancanza di cibo, litigi continui, equilibri che vacillano e rapporti sempre più complicati. Ma cosa succederà stasera in studio? Ilary Blasi, che è al timone del programma, con chi e cosa dovrà fare i conti? E ci saranno discussioni con gli opinionisti, Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis?

Isola dei Famosi 2022: chi è al televoto e chi viene eliminato stasera

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben tre coppie. Quella composta da Blind, il giovane cantante che ha raccontato una delle pagine più brutte e difficili della sua vita, e la showgirl Roberta; Lory Del Santo e il fidanzato Marco. E ancora, potrebbero sbarcare su Playa Sgamada Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo. A chi toccherà questa sorte? Stando ai primi sondaggi pubblicati da Isola dei Famosi Forum, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare Lory Del Santo e il giovane fidanzato Marco (62.05%), seguiti da Blind e Roberta con il 19%. A rischio eliminazione, invece, il fratello di Belen Rodriguez con il padre!

Patrizia Bonetti torna in Italia?

E se giovedì scorso finalmente hanno fatto il loro ingresso Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo, da giorni il web ha solo una domanda: che fine ha fatto la concorrente Patrizia Bonetti? Dopo la prova del fuoco di lunedì 24 marzo, pare che la naufraga abbia dovuto lasciare l’isola per via delle ustioni al corpo. Ustioni che, quindi, le avrebbero imposto il rientro in Italia. Un’indiscrezione arrivata da Giuseppe Porro, che però la conduttrice non ha ancora confermato: sarà davvero così? La modella è già in Italia o ritornerà in gioco?

Gli ospiti di stasera e le prove

Come sempre, anche questa sera, i concorrenti dovranno cimentarsi in diverse prove. Ma fondamentale sarà quella ricompensa, dopo sforzi e tanta determinazione. Tra l’altro, potrebbero sbarcare sull’Isola i Cugini di Campagna, Nick Luciani e Silvano Michetti: sarà così? O bisognerà aspettare ancora un po’? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 questa sera, a partire dalle 21.30 circa!