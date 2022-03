Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato giovedì 31 marzo: naufraghi in nomination, coppia eliminata ieri sera

Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori questa nuova e imperdibile edizione dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 che per la seconda volta consecutiva vede al timone Ilary Blasi. In studio con lei gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre direttamente in Honduras a dirigere tutto l’inviato Alvin. Dopo eliminazioni provvisorie, questa sera un concorrente (o una coppia) dovrà lasciare definitivamente il gioco: prendere il sacco con i pochi effetti personali, risalire su un aereo destinazione Italia. A chi toccherà questa brutta sorte? Chi è in nomination?

Isola dei Famosi, quale coppia è stata eliminata giovedì 31 marzo 2022

Al televoto, come già anticipato, due coppie. Da una parte quella recidiva formata da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, dall’altra gli sportivi Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. A decidere sarà, come sempre, il pubblico, che resta sovrano e che avrà modo di esprimere il voto attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv o il classico SMS.

L’eliminazione definitiva su Playa Sgamada

Ma non solo. Per uno degli abitanti di Playa Sgamada, quella dove sono approdati i naufraghi eliminati, arriverà il duro momento di lasciare l’isola. Chi tra Jovana, Roger, Floriana, Antonio e Marco Melandri dovrà tornare, una volta per tutte, in Italia?

La prova al bacio e cosa è successo in puntata

Eliminazioni provvisorie, definitive, prove ricompense e nuovi naufraghi. Sull’isola, infatti, sono sbarcati i fratelli Tavassi, Guendalina, nota showgirl ed influencer, ed Edoardo, conosciuto anche per essere stato l’ex fidanzato dell’attrice e comica Diana Del Bufalo. Il loro ingresso era atteso da tempo, ma i due si sono fatti aspettare e ora sono in gioco, pronti a conquistarsi il loro posto nel gruppo. Con la determinazione e la caparbietà che li contraddistingue.

Una puntata ricca di colpi di scena. E di risate. Alvin, infatti, in collegamento dall’Honduras, ha coordinato una prova ‘al bacio’, che ha visto protagonisti Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.

Le nomination e quando c’è la prossima puntata

La prossima puntata dell’Isola dei Famosi, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda lunedì 4 aprile, sempre in prima serata su Canale 5. Oltre alla diretta, ricordiamo che il survivng game ha uno spazio nel daytime di Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 16.10. Ma non solo: su Mediaset Extra sarà possibile seguire le avventure dei naufraghi, dal lunedì al venerdì alle 12, alle 16 e alle 20.30, mentre domenica l’appuntamento è alle 6. E ancora, sabato alle 17.15 va in onda la replica della puntata del lunedì precedente, mentre alle 21.15 ci sarà quella del giovedì.