Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato giovedì 31 marzo 2022: chi è al televoto, sondaggi e anticipazioni della puntata

Ha preso il via da poche settimane, ma l’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura di Canale 5, sta già appassionando i telespettatori. Tra prime eliminazioni, sfide durissime, prove ricompensa e mancanza di cibo che inizia a farsi sentire. Per non parlare, poi, degli screzi, dei litigi e delle continue incomprensioni in una situazione per i naufraghi ‘vip’ già complicata di suo. Ma chi giovedì 31 marzo, in occasione della quarta puntata, dovrà abbandonare il gioco? Sbarcherà su Playa Sgamada o la coppia dovrà tornare definitivamente in Italia?

Isola dei Famosi 2022, quali sono le coppie al televoto

Dopo l’eliminazione ‘provvisoria’ di Floriana Secondi e Antonio Zequila, che ora si trovano su Playa Sgamada e stanno giocando ‘singolarmente’, al televoto sono finite altre due coppie. La ‘recidiva’ formata da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro, e quella degli sportivi Clemente Russo e Laura Maddaloni. Chi di loro dovrà abbandonare l’isola? Cosa deciderà il pubblico che, come sempre, regna sovrano?

Come votare

I telespettatori possono contare su diverse modalità per votare il preferito o, come in questo caso, scegliere chi eliminare. Si può fare tramite:

App Mediaset Play: basterà accese all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet. Qui il telespettatori troveranno attivo il pulsante ‘Vota’, che basterà selezionare.

basterà accese all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet. Qui il telespettatori troveranno attivo il pulsante ‘Vota’, che basterà selezionare. Sito Web: sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale.

sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale. Smart Tv: Sempre sul sito è presente l’elenco aggiornato dei dispositivi abilitati al servizio di televoto.

Sempre sul sito è presente l’elenco aggiornato dei dispositivi abilitati al servizio di televoto. Sms: i telespettatori potranno votare inviando un SMS al numero 477.000.2. L’utente riceverà un messaggio di conferma del voto, che è al costo max di 0,16 euro, a seconda dell’operatore.

Chi viene eliminato tra Clemente Russo/Laura Maddaloni e Carmen Di Pietro/Alessandro

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a eliminare la coppia degli sportivi, quella formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni. I due hanno totalizzato il 78.67%, mentre Carmen Di Pietro e Alessandro, con il 21.33%, non sembrerebbero rischiare l’eliminazione e, quindi, se i dati dovessero essere confermati mamma e figlio si salverebbero. Ancora una volta.

Arrivano Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo

La puntata di domani si concentrerà sì sul televoto, ma non solo. Finalmente, dopo giorni di attesa arriveranno in Honduras Guendalina Tavassi, showgirl e influencer, e suo fratello Edoardo, ex compagno della comica Diana Del Bufalo. Molto probabilmente, sull’isola sbarcheranno anche i Cugini di Campagna, altra coppia che farebbe parte del cast ufficiale.