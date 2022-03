Isola dei Famosi 2022, chi è stato eliminato ieri: nuovi ingressi, nomination, cosa è successo lunedì 28 marzo

Dopo l’eliminazione di Ilona Staller, in arte ‘Cicciolina’, e del campione Marco Melandri, il gioco sull’Isola dei Famosi si fa sempre più avvincente. Certo, il reality è iniziato da poco, ma le prime tensioni sono nate, così come non mancano le polemiche, i dubbi, i litigi e la mancanza di cibo che non fa altro che peggiorare una situazione già difficile di suo. Ancora di più se a tutto questo si aggiunge il maltempo che si è scatenato in Honduras nelle ultime ore. Ma cosa è successo nell’ultima puntata? Quale coppia ha dovuto abbandonare il gioco a solo una settimana d’inizio?

Isola dei Famosi 2022, quale coppia è stata eliminata

Sono due le coppie al televoto e, quindi, a rischio eliminazione. Da una parte Carmen Di Pietro, che partecipa con il figlio Alessandro, dall’altra Antonio Zequila e la romana Floriana Secondi. I primi sono stati ‘condannati’ dall’atteggiamento un po’ strano di Carmen, i secondi invece hanno ricevuto il bacio di Giuda dagli eliminati. Chi di loro dovrà lasciare la Palapa? Si tratterà di un’eliminazione definitiva o la coppia raggiungerà gli ‘amici’ su Playa Sgamada? Qui, lo ricordiamo, vivono da una settimana Roger Balduino, Jovana, Marco Melandri e Ilona Staller, che tutti gli altri naufraghi credono in Italia. Sbagliando!

Come funziona il televoto

Sono diversi i modi per votare i preferiti (o chi si vuole eliminare) all’Isola dei Famosi. Ecco come:

App Mediaset Play: si può accedere all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet. Qui il telespettatori troverà attivo il pulsante ‘Vota’, che basterà selezionare.

si può accedere all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet. Qui il telespettatori troverà attivo il pulsante ‘Vota’, che basterà selezionare. Sito Web: sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale.

sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale. Smart Tv: Sempre sul sito è presente l’elenco aggiornato dei dispositivi abilitati al servizio di televoto.

Sempre sul sito è presente l’elenco aggiornato dei dispositivi abilitati al servizio di televoto. Sms: i telespettatori potranno votare inviando un SMS al numero 477.000.2. L’utente riceverà un messaggio di conferma del voto, che è al costo max di 0,16 euro, a seconda dell’operatore.

Chi è in nomination all’Isola dei Famosi e data della prossima puntata

La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda giovedì 31 marzo. Il mese, quindi, si concluderà in bellezza e all’insegna dell’avventura con il reality, che sta già appassionando milioni di telespettatori. Oltre alla diretta, che vede alla conduzione Ilary Blasi, il pubblico potrà seguire il daytime subito dopo quello di Amici, ogni pomeriggio a partire dalle 16.30 circa.