Televoto Isola dei Famosi, chi viene eliminato tra Helena e Gian Maria? Sondaggi, percentuali e anticipazioni semifinale 16 giugno 2023

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori l’Isola dei Famosi, il reality tutto all’insegna dell’avventura di Canale 5. Tra continue discussioni, lotta per la sopravvivenza, cibo che scarseggia a naufraghi allo stremo, l’obiettivo dei concorrenti, personaggi del mondo ‘vip’ che hanno deciso di lasciare ogni lusso, è uno: vincere. E ora la finale in programma il 19 giugno si avvicina. Ma cosa succederà nella semifinale di venerdì 16 giugno? Chi dei naufraghi è al televoto e rischia di finire sull’ultima spiaggia? Ci saranno più eliminazione?

Helena Prestes e Gian Maria Sainato al televoto all’Isola dei Famosi

Dopo la decisione del pubblico di eliminare definitivamente Fabio Ricci dei Jalisse ed eleggere Pamela Camassa come prima finalista, due naufraghi sono finiti al televoto. E, quindi, a rischio eliminazione. Stiamo parlando della tanto discussa e chiacchierata Helena Prestes, che continua a litigare con tutti i compagni di viaggio, e di Gian Maria Sainato. Chi di loro dovrà lasciare l’isola? La decisione, come sempre, spetta ai telespettatori, quelli che con passione e curiosità seguono il reality e si sono affezionati alle vite dei concorrenti. Tra fraintendimenti continui e grandi emozioni.

Chi viene eliminato, chi si salva nella semifinale

Stando alle anticipazioni e ai primissimi sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Helena Prestes con oltre il 66% di preferenze. A rischio, invece, sembrerebbe esserci Gian Maria Sainato con il 33% di preferenze. Sarà lui a dover lasciare l’isola? Sarà lui ad approdare sull’ultima spiaggia?

Chi vince l’Isola dei Famosi 2023, data della finale

In attesa di capire cosa succederà nel corso della semifinale, tra grandi ospiti ed emozioni, sul web sono tanti i sondaggi per capire chi è il preferito, chi potrebbe vincere questa edizione e prendere il ‘posto’ di Nicolas Vaporidis, che ha trionfato lo scorso anno. Stando, come sempre, ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero avere nel cuore il nome di Helena: vincerà lei? A giocarsela, però, anche Nathaly Caldonazzo e Marco Mazzoli.