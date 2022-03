Tempesta tropicale in Honduras, paura per i naufraghi. Alvin: ‘Portati via per questioni di sicurezza’

Momenti di apprensione all’Isola dei Famosi a causa del maltempo che ha colpito la zona negli ultimi giorni. Le condizioni meteo sono peggiorate a tal punto che i concorrenti hanno dovuto abbandonare il Cayo, finito nell’occhio del ciclone. Stasera però è prevista la nuova puntata del reality: cosa succederà? Ecco tutti gli aggiornamenti.

Maltempo in Honduras, Isola dei Famosi sospesa?

A pubblicare aggiornamenti circa la situazione meteorologica è stato Alvin, il co-condutture del reality show insieme a Ilary Blasy che segue i naufraghi dal vivo sull’Isola, attraverso delle storie su Instagram. «Sono stati tre giorni difficili», ha dichiarato Alvin. «C’è stato un nubifragio e il Cayo è finito nell’occhio del ciclone. Per motivi di sicurezza i naufraghi sono stati messi al sicuro». Stamattina poi è arrivato un nuovo aggiornamento.

Allarme rientrato, regolarmente in onda la puntata del 28 marzo. Alvin: «Naufraghi tornati in Playa»

E la notizia è quella che tutti aspettavano: i naufraghi sono potuti tornare in playa. Il maltempo sta infatti concedendo una tregua, sebbene il cielo sia ancora nuvoloso, ma l’allarme può dirsi rientrato. Di conseguenza la puntata di stasera lunedì 28 marzo 2022 dell’Isola dei Famosi andrà regolarmente in onda. Qui l’annuncio nelle stories di Alvin attraverso il suo account ufficiale.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Ma cosa vedremo stasera in tv? Tra le anticipazioni di puntata potrebbe esserci, salvo nuovi rinvii, l’ingresso nel reality finalmente di Guendalina Tavassi e di suo fratello Edoardo. Per loro, che non si sono ancora visti in Honduras, potrebbe essere giunto il momento di sbarcare in Honduras. In merito alle cause della loro assenza si era parlato infatti di una possibile positività al Covid 19 o di una quarantena prolungata. Tutte ipotesi che sono state smentite.