Terra Amara, le anticipazioni di oggi 10 luglio

C’è un lieto evento al centro della puntata di “Terra Amara” di lunedì 10 luglio, ma le nozze non saranno per niente tranquille. Julide e Sabahattin riusciranno finalmente a convolare a nozze, ma senza imprevisti, come avviene sempre nella serie tv ambientata nella Istanbul degli anni ’70.

Il matrimonio di Julide e Sabahattin porta zizzania tra gli invitati

Julide e Sabahattin possono finalmente coronare il loro sogno d’amore, ma la coppia decide di dirigersi all’altare risolvendo alcune questioni. Così Sabahattin decide di recarsi prima della cerimonia da Zuleyha, confidandole che andrà tutto bene tra loro, che le vuole molto bene e non si perderanno, visto il legame tra i due.

C’è poi aria di maretta, portata da Sermin e Demir. La prima, informata dalle sue più care amiche che l’ex marito sta per risposarsi, decide di recarsi al matrimonio per mettere su un’ultima scenata a Sabahattin, tentando di danneggiarlo e compromettendo, irrimediabilmente, il vestito della sposa. Dopo aver atteso perciò i novelli sposi dalla sala, Sermin si scaglierà sull’abito di Julide versandole un intero barattolo di vernice rossa. Sarà poi la volta di Demir che, a sorpresa, sarà accompagnato da Sevda, acerrima nemica della madre Hunkar. Sermin andrà quindi incontro a Hunkar, comunicandole quanto sta avvenendo al matrimonio e la sfida lanciata da Demir.

Hunkar ferita nell’orgoglio, Demir rinnegato

L’affronto di Demir è per Hunkar la goccia che fa traboccare il vaso, tantopiù perché il figlio presenterà Sevda come una persona importante nella sua vita, arrivando a definirla davanti a tutti come una “seconda madre”. Sarà questa rivelazione a costringere Hunkar a un taglio netto: rinnegare suo figlio, dedicandosi da ora in poi a Zuleyha e i nipoti.

