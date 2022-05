The Band, anticipazioni puntata 6 maggio 2022: i gruppi in gara, ospiti e classifica

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di The Band, il programma ‘musicale’ di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Un talent show che questa sera entrerà nel vivo del terzo appuntamento, sempre a partire dalle 21.20 circa. Chi trionferà? A giudicare, come sempre, Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

Ecco quali sono gli 8 i gruppi in gara a The Band

Anche questa sera, come sempre, sarà la musica dal vivo la grande protagonista. E lo sarà grazie alle performance degli 8 gruppi in gara, pronti a dare il meglio per portarsi a casa il titolo di ‘Band dell’anno’. Fondamentale per vincere la puntata, lo ricordiamo, il supporto dei tutor, ma ecco tutti gli accoppiamenti:

Giusy Ferreri con i Cherry Bombs

Irene Grandi con N’Ice Cream

Dolcenera con Anxya Crytics

Federico Zampaglione con i JF Band

Marco Masini con I Mons

Francesco Sarcina con I Living Dolls

Rocco Tanica con Achtung Babies

Enrico Nigiotti con Isoladelle rose.

Chi ha vinto la scorsa puntata?

La scorsa puntata, la seconda del talent, è stata vinta a pari merito dai Mons con Up Patriots to arms di Franco Battiato nella versione dei Subsonica e dalle Cherry Bombs con Rumore di Raffaella Carrà. La classifica generale, però, vede in testa gli Anxia Lytics: la graduatoria si ribalterà questa sera?

Come si vota

Ricordiamo che la valutazione è doppia: anche questa sera voteranno sì i componenti della giuria, ma anche i tutor, che però non potranno esprimersi sulla propria band. Chi riuscirà a interpretare meglio le cover? Lo scopriremo stasera!