The Band, il nuovo talent musicale di Carlo Conti: ecco chi saranno i tutor e la giuria

The Band. Manca davvero poco, e nel frattempo tutti i preparativi sono già alle fasi finali. Insomma, è tutto già pronto per il debutto di The Band, il nuovissimo talent show targato Rai1 che andrà in onda in prima serata a partire da venerdì 22 aprile. Per quattro settimane, a tenerci compagnia sarà niente di meno che lui: Carlo Conti, che si prepara ad eleggere la band dell’anno 2022. Un nuovo format in cui il conduttore toscano darà il via ad una gara entusiasmante tra diversi gruppi musicali.

I tutor di The Band: chi sono

Al centro della scena del nuovo format ci saranno otto band che concorreranno al titolo di vincitore della stagione, in ciascuna delle quattro puntate si esibiranno con delle cover, un po’ diverse dal solito. Ogni settimana, conduttore Carlo Conti ci racconterà anche i retroscena, le indiscrezioni e le storie di tutti i protagonisti coinvolti nel programma. Ognuna delle band, poi, avrà un vero e proprio tutor di riferimento con trucchi e consigli del mestieri per poter migliorare nel contest. Gli otto cantanti prescelti sono questi: Giusy Ferreri, Enrico Nigiotti, Rocco Tanic,Dolcenera, Marco Masini, Federico Zampaglione, Francesco Sarcina, e Irene Grandi.

La giuria: il trio Verdone, Argento e Nannini

Ognuno dei tutor, così come previsto dal regolamento del programma, potrà votare anche le esecuzioni delle band avversarie che si succederanno nella gara, ma non quella a cui è abbinato. Inoltre, nel talent ci sarà anche una giuria fissa, la quale è chiamata ad esprimersi su ogni esibizione della serata. I tre mitici componenti saranno: Carlo Verdone, Asia Argento e Gianna Nannini. Nel gioco saranno previste delle eliminazioni, e in ogni puntata verrà stilata una classifica in base ai voti dei tutor e della giuria. Soltanto alla fine, verrà incoronata la miglior band del programma.