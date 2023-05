The Ferragnez 2 su Amazon Prime Video, a che ora esce: trama e anticipazioni

Da più giorni non si fa altro che parlare della nuova serie tv/documentario The Ferragnez 2, quella che vede come protagonisti l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il cantante Fedez. Loro che condividono tutto sui social, dove sono seguitissimi, e che hanno deciso di raccontarsi anche sul piccolo schermo e di fornire ai propri followers ‘chicche’ inedite della loro quotidianità. Quella fatta di lavoro, di successi, di momenti bui e tanto amore. Il conto alla rovescia si può finalmente attivare perché dopo l’annuncio ufficiale è tutto pronto per la pubblicazione dei primi episodi su Amazon Prime Video: la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 18 maggio.

Quando escono i primi episodi di The Ferragnez 2

Molto probabilmente, proprio come è accaduto per la prima parte, gli episodi sulla piattaforma in streaming (per gli abbonati) saranno disponibili a partire dalle 12 circa. Gli episodi della seconda stagione, molto probabilmente, saranno 8, proprio come è accaduto per la prima. I primi cinque erano stati pubblicati il 9 dicembre del 2021, gli ultimi il 16 dicembre. Quanto alla trama, quasi sicuramente, Chiara Ferragni e Fedez porteranno in televisione alcuni fatti della loro vita. Dal periodo buio della malattia di Fedez, che ha dovuto subire un’operazione, all’annuncio di Chiara Ferragni come co-conduttrice sul palco dell’Ariston. Con loro, che restano i protagonisti, i figli Leone e Vittoria, ma anche tutta la famiglia. Che è super social.

Gli altri tre episodi dal 25 maggio 2023, poi lo speciale su Sanremo

Gli ultimi episodi, invece, saranno pubblicati il 25 maggio sulla piattaforma, quindi bisogna pazientare ancora un po’. Dopo l’estate, invece, sempre su Amazon Prime Video, sarà disponibile un episodio speciale interamente dedicato al Festival di Sanremo. Dagli abiti ‘manifesto’ di Chiara Ferragni al suo monologo. Ci sarà anche la polemica dopo il bacio del marito con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston nel corso della finale della kermesse? Non ci resta che pazientare un po’ e capire quello che accadrà. Quello che è certo è che ci saranno racconti inediti.