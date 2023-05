The Good Doctor 6, anticipazioni 26 maggio 2023: trama episodi stasera

Tutto il team e il cast di The Good Doctor 6 vi aspettano anche questa sera, come in molti già sapranno, pronti a regalarvi altre due puntata imperdibili, da non perdere per nulla al mondo. Mancano poche ore, e potrete finalmente rilassarvi davanti al vostro televisore con la vostra serie preferita, comodamente, cercando di capire che la trama continuerà ad aggrovigliarsi e se ci sarà qualche colpo di scena interessante che stravolgerà tutto.

Anticipazioni The Good Doctor 26 maggio 2023

Insomma, è tutto pronto per i prossimi episodi dell’emozionante serie The Good Doctor, la quale, lo ricordiamo, grazie al successo ottenuto, è arrivata alla sua sesta stagione! Contenti no? L’appuntamento, come sempre, è previsto per questa sera, venerdì 26 maggio 2023, su Rai 2 a partire dalle 21.20. Anche negli episodi che tra qualche ora andranno in onda le emozioni non si faranno attendere, lasciando gli affezionati telespettatori incollati allo schermo per tutta la durata dell’appuntamento settimanale. Ma cosa vedremo? Ecco qualche piccola anticipazione delle puntate di The Good Doctor 6 in onda stasera! Ovviamente, come al solito, avremo a che fare con due nuovissimi episodi tutti da scoprire.

Il primo episodio: ”Differenze”

Saranno, allora, altri due episodi assolutamente innovativi per questa stagione di The Good Doctor 6, e che andranno in onda proprio questa sera, venerdì 26 maggio 2023, alle ore 21.20, in primissima visione su Rai 2. Ma ora, bando alle ciance, ed ecco qualche anticipazione sulle puntate che vedremo. Il primo episodio si chiama ”Differenze, e durante i primi minuti vedremo Shaun che si rende conto di avere una visione diversa, rispetto a Lea, su come crescere il loro futuro bambino soprattutto, e così inizia a chiedersi se davvero l’amore è sufficiente per mantenere unita la coppia, nonostante tutti i litigi, le opinioni contrastati e il resto. Un momento di crisi esistenziale. Come ne uscirà?

Il secondo episodio: “Un cuore di pietra”

Nella seconda puntata, invece, dal suggestivo titolo “Un cuore di pietra”, Lea si dimostra chiaramente affaticata dalla convivenza a tre con Glassman, il quale non fa altro che continuare a prodigarsi in consigli non richiesti. Tuttavia, alla fine, Shaun riuscirà finalmente a trovare una soluzione con un trasferimento. Sarà presa ed accettata di buon animo?