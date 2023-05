The Good Doctor, anticipazioni 31 maggio 2023: trama episodi stasera su Rai 2

Buone notizie per tutti gli appassionati della serie TV ” The Good Doctor“, la serie che racconta le avventure del dottor Shaun Murphy, un giovane chirurgo affetto da autismo e dal sindrome del savant che lavora al St. Bonaventure Hospital. Oggi, Mercoledì 31 maggio alle 21.20 su Rai2 andranno in onda due episodi in prima visione assoluta della sesta stagione, che vedranno il protagonista interpretato da Freddie Highmore alle prese con nuove sfide professionali e personali. Tra le novità il ritorno di Kalu e una denuncia per negligenza. Dunque non resta che sintonizzarsi e scoprire tutti i colpi di scena! Ecco una piccola anticipazione

“Vecchi amici”: il ritorno di Kalu

Nel primo episodio, intitolato “Vecchi amici”, Shaun si trova a rivedere una vecchia conoscenza: si tratta di Kalu (Chuku Modu), uno dei suoi ex colleghi della prima stagione che era stato licenziato per aver aggredito un paziente molestatore. Kalu si presenta al San Bonaventure come medico personale di un miliardario che ha bisogno di un’operazione al cuore. Shaun, che ricorda le capacità di Kalu e la sua amicizia, gli propone di tornare a lavorare in ospedale e lui accetta volentieri. Durante una cena con Kalu e Lea, però, Shaun riceve una brutta notizia: un uomo gli comunica di averlo denunciato per negligenza.

“The Good Lawyer”: il processo per Shaun

Nel secondo episodio, intitolato “The Good Lawyer”, si scopre che Shaun è stato accusato per aver amputato la mano di Bob Patton, un uomo che aveva soccorso dopo un incidente e che ora sostiene di aver subito un danno irreparabile. Shaun deve quindi affrontare un processo e si rivolge all’avvocato di fiducia del dottor Glassman, suo mentore e amico. Nello studio legale incontrano Joni (Summer Brown), una giovane avvocata con un disturbo ossessivo compulsivo che si occupa del caso. Shaun riconosce in Joni delle grandi potenzialità e decide di affidarle la sua difesa, nonostante le perplessità di Glassman e degli altri colleghi. Joni sarà in grado di dimostrare l’innocenza di Shaun?

“The Good Doctor”: la serie

“The Good Doctor” è una serie televisiva statunitense creata da David Shore e basata sull’omonima serie sudcoreana del 2013. La serie segue le vicende del dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), un giovane chirurgo affetto da autismo e dal sindrome del savant che usa le sue straordinarie capacità mediche per curare e salvare vite umane presso il St. Bonaventure Hospital. La serie affronta temi come la diversità, la discriminazione, l’etica medica e le relazioni interpersonali.

La serie ha debuttato nel 2017 su ABC negli Stati Uniti e su Rai 2 in Italia. La sesta stagione è andata in onda dal 3 ottobre 2022 al 1º maggio 2023 negli Stati Uniti e dal 21 aprile 2023 in Italia. La serie ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica, ricevendo diverse nomination e premi, tra cui un Golden Globe per Freddie Highmore come miglior attore in una serie drammatica nel 2018. La serie è stata rinnovata per una settima stagione, prevista per il 2024.