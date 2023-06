The Voice Kids 2023: ci sarà Arisa? Ultime news sul talent show

The Voice Kids resta uno dei programmi più attesi della prossima stagione televisiva. Il talent show dedicato alle giovani voci tra i 7 e i 14 anni non solo è stato rinnovato, ma è pronto a tornare sul piccolo schermo prima del previsto. Sebbene i palinsesti non siano ancora stati programmati nel dettaglio, l’intenzione sarebbe quella di trasmettere la seconda edizione del programma già nell’autunno 2023. Una scelta che ha accelerato, e di non poco, i tempi di preparazione del programma che di solito necessita di un’accurata selezione prima delle registrazioni. Per questo motivo è già divampato il dibattito sui coach e secondo Davide Maggio tra i nomi c’è quello di Arisa. Sarà davvero così?

Arisa: da Amici a The Voice Kids 2023?

La cantante, che nell’ultima stagione ha animato il cast di Amici, potrebbe fare un ritorno in Rai sfidandosi per la prima volta con il talent delle poltrone rosse girevoli. Allo stesso tempo le opportunità televisive per Arisa, in questi giorni bersaglio delle polemiche per gli apprezzamenti espressi nei confronti della premier Giorgia Meloni, non sarebbero cessate. A voler stringere un accordo ci sarebbe di nuovo Sky che la vorrebbe come concorrente a Pechino Express, dopo che in passato le era già stato proposto. Per quanto riguarda il successo di The Voice Kids, occorre ricordare che, proprio in virtù dei grandissimi ascolti, Mediaset, sulla scia del format Rai, avrebbe scelto di riproporre Io Canto nella prossima stagione. In questa fase di accordi e messa a punto dei programmi, non rimane altro che attendere!

Il sostegno a Giorgia Meloni; le polemiche

Le dichiarazioni di Arisa su Giorgia Meloni hanno scatenato una bufera di critiche e insulti da parte della comunità Lgbtq+ e dei suoi sostenitori. La cantante a Le Confessioni aveva detto di apprezzare la premier perché ha “molta cazzimma” e aveva paragonato la sua posizione sui diritti Lgbtq+ a quella di una “mamma molto severa e spaventata” che cerca di fare il bene dei suoi figli. Queste parole sono state interpretate come un endorsement alla Meloni e come una mancanza di sensibilità verso le minoranze.

Arisa ha cercato di chiarire il suo pensiero in diverse occasioni, sottolineando di essere sempre stata dalla parte dei diritti e delle donne e di aver voluto invitare al dialogo e alla comprensione. Ha anche detto di sognare di vedere Giorgia Meloni al Pride, come segno di apertura e di cambiamento. Tuttavia, le polemiche non si sono placate e la cantante ha dovuto rinunciare a partecipare al Pride di Milano e di Roma, dove era stata invitata dopo essere stata la madrina nel 2022. Gli organizzatori le hanno sconsigliato di presentarsi per evitare possibili imbarazzi o contestazioni.