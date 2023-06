Arisa si sfoga con i fan: ‘Sono brutta e canto di m***a’

La cantate Arisa si è sfogata sui social nelle ultime ore: “Canto proprio di m***a, mi trucco proprio di m***a” ha confessato nelle storie trattenendo le lacrime. Stava guardando la sua esibizione nello show “Tutti i sogni ancora in volo”, condotto da Massimo Ranieri, ma non ce l’ha fatta e ha dovuto spegnere la tv. Ecco cos’è successo.

L’attacco degli haters contro Arisa

Negli ultimi giorni, la cantante è stata al centro di insulti e polemiche per alcune delle sue dichiarazioni sulla comunità LGBTQIA+. Proprio lei, che era stata scelta anche come madrina per il Milano Pride, è caduta in luoghi comuni e pregiudizi che nessuno si sarebbe aspettato. La ciliegina sulla torta è stata la confessione della sua simpatia per Giorgia Meloni, che non brilla per la tutela dei diritti civili. Così Arisa è stata invasa di commenti delusi: “Non ce lo saremmo mai aspettato da te” e ha dovuto rinunciare al suo invito per il Pride dopo alcuni messaggi intimidatori: “Fai meglio a non venire”, le hanno detto. Lei in un primo momento ha chiesto scusa, poi ha rincarato la dose: “Non m’interessa, tanto voi neanche comprate i miei cd” e ha scatenato la bufera sui social, perdendo migliaia di followers.

Le stories in lacrime su Instagram: i motivi

Arisa aveva già accennato da tempo di non stare molto bene psicologicamente ed essere molto stanca. Forse tutte le polemiche e gli insulti ricevuti negli ultimi giorni l’hanno ferita e hanno peggiorato la sua salute mentale. Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata dello show musicale “Tutti i sogni ancora in volo”, a cui anche lei aveva partecipato. Ha registrato delle stories in cui afferma: “Non mi posso più vedere, ho bisogno di una pausa. Forse dovrei andare a fare qualcos’altro… Ma che potrei fare? Forse andare a scavare le patate è una buona idea”.

La salute mentale di Arisa

Niente paura per i suoi numerosi fan, Arisa ha rivelato di star attraversando soltanto un brutto periodo, ma la musica è la sua vita. Nell’ultima storia pubblicata su Instagram ha ammesso: “A volte mi arrabbio troppo con me stessa. Potrei stare meglio, è il coraggio che manca”. Insomma, sembra proprio che sia rimasta delusa dalla sua performance andata in onda sulla Rai. Ha concluso il discorso con gli occhi lucidi: “Inizio a cantare bene, poi dopo un po’… non si sa che succede. Forse metto le scarpe troppo alte, magari è colpa delle scarpe“.