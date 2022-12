The White Lotus 2 con Sabrina Impacciatore: cast, episodi e dove vedere la serie in streaming

Dopo il successo della prima stagione arriva, in esclusiva su Sky, The White Lotus 2. Pronti ad immergervi in una nuova, emozionante avventura? Gli episodi vanno in onda in prima serata su Sky Atlantic ma sono disponibili anche in streaming su Now e oh the demand. Cambia l’ambientazione che passa dalle Hawaii alla Sicilia ma la satira sociale resta. Da chi sarà composto il cast di The White Lotus 2?

Il cast di The White Lotus 2

Iniziamo con Amadeus F. Murray Abraham che interpreta Bert di Grasso. L’uomo, in visita in Sicilia con il figlio il nipote, nonostante si accorga di stare diventando fragile si sente ancora virile e capace. Dominic di Grasso è interpretato invece da Michael Imperioli. Dominic è un produttore hollywoodiano in visita in Sicilia per andare alla ricerca delle proprie origini con il padre anziano e il figlio che ha da poco terminato il college. Albie di Grasso è invece interpretato da Adam Di Marco.

Albie è un laureato attento e dolce che spesso fa da paciere alla sua famiglia. Passiamo a Jon Gries che interpreta il ruolo di Greg, ovvero il marito di Tanya per andare poi a Portia interpretata da Haley Lu Richardson. Valentina è invece interpretata da Sabrina Impacciatore mentre Beatrice Grannò veste i panni di Mia.

Lucia invece è interpretata da Simona Tabasco mentre Daphne Babcock da Meghann Fahy. Nei panni dell’uomo di affari Cameron Babcock vediamo Theo James mentre Harper Spiller è interpretata da Aubrey Plaza. Ethan Spiller è interpretato da Will Sharpe, Quentin da Tom Hollander ed infine Jack, l’affascinante ospite che soggiorna al White Lotus con lo zio di Quentin è interpretato da Leo Woodall.