Tim Roth, morto il figlio dell’attore: Cormac aveva 25 anni ed era un musicista

E’ morto il 16 ottobre Cormac Roth, figlio del celebre attore Tim Roth. A comunicarne la notizia, con due settimane di ritardo, la sua stessa famiglia. Il giovane, che in vita è stato un musicista e virtuoso chitarrista, combatteva da almeno un anno contro un tumore, che gradualmente l’ha divorato nonostante la giovane età. Distrutta la propria famiglia, che in lui ancora vedeva il sorriso di un bambino che amava la vita.

Il male che ha divorato il figlio di Tim Roth

Praticamente da un anno, ovvero novembre 2021, Cormac Roth lottava contro un rarissimo tumore. Infatti, dai medici gli era stato diagnosticato cancro alle cellule germinali. Nonostante le pesanti cure, questo non aveva impedito al ragazzo, di 25 anni al momento del decesso, di ambire a importanti traguardi professionali e di studio. Il giovane, nonostante il male che portava dentro, si era laureato al Bennington College.

Sulla malattia, Cormac Roth ne parlò nei mesi scorsi sul proprio profilo Instagram, mettendo al corrente i propri fan della terribile situazione che vedeva coinvolta la propria salute: “Nel novembre del ’21 mi è stato diagnosticato un cancro alle cellule germinali al terzo stadio. Da allora l’ho combattuto quotidianamente, mettendoci tutto quello che posso. Chemio, chemio ad alta dose, farmaci, trapianti, trasfusioni, interventi chirurgici. Si chiama Coriocarcinoma, è raro, ed è riuscito a starmi tanti passi avanti, qualunque cosa gli abbia lanciato addosso”.

Prosegue Cormac: ” Mi ha tolto metà del mio udito, 60 libbre di peso, la mia sicurezza, e continuerà il suo percorso omicida finché non riuscirò a fermarlo in qualche modo, e ucciderlo. Ma non mi ha tolto la voglia di sopravvivere, o il mio amore per fare musica. Non mi ha ancora abbattuto. Se tu o qualcuno che ami siete colpiti dal cancro, sentitevi liberi di tendere la mano perché è una montagna russa emotiva, diversa da qualsiasi altra cosa. Amore a tutti voi, per favore assicuratevi di fare le cose che amate. La vita è breve. È il caos. E non sai mai quando toccherà a te. State bene, andate dal dottore. Fanculo il cancro”.