Tim Summer Hits 2022, anticipazioni seconda puntata 7 luglio: gli ospiti e la scaletta di domani in tv

Dopo il debutto e il successo della scorsa puntata, domani sera tornerà in onda su Rai 2 il Tim Summer Hits, lo show musicale che vede alla conduzione Andrea Delogu e Stefano De Martino. Tutto pronto, quindi, per una nuova serata all’insegna della grande musica italiana e internazionale sullo sfondo della meravigliosa Piazza del Popolo di Roma.

Chi sono i cantanti della seconda puntata del Tim Summer Hits

Gli ospiti della seconda puntata, pronti a salire sul palco, sono (non è l’ordine ufficiale d’uscita):

Aiello

Alex

Alessandra Amoroso

Biagio Antonacci

Malika Ayane

Baby K

Boomdabash

Annalisa

Coez

Francesco Gabbani

Gaia

Rocco Hunt

Elettra Lamborghini

Lola Indigo

Lazza

Mika

Fabrizio Moro

Nek

Raf

Francesco Renga

Sangiovanni

Tananai

Valentina Parisse

Dove vedere lo show di Rai 2?

Ricordiamo che il Tim Summer Hits andrà in onda in prima serata, intorno alle 21.20, su Rai 2, ma anche in simulcast su Rai Radio 2 e Radio Italia. Lo show musicale sarà proposto in differita da Radio Italia Tv ogni venerdì sera dalle 21 e il sabato mattina dalle 9.