Tom Cruise conquista Roma al red carpet: i fan lo acclamano, lui li ricambia con un cuore (FOTO)

Bagno di folla oggi a Roma per assistere all’arrivo di Tom Cruise, star di Mission: Impossible – Dead reckoning Part 1. A Piazza di Spagna e sulla scalinata di Trinità de’ Monti si è svolto il ret carpet del film diretto dal regista premio Oscar Christopher McQuarrie.

L’agente Ethan Hunt ha fatto il suo arrivo alle 16, come da programma, ma il pubblico era in attesa sin dall’ora di pranzo, per cercare di ottenere i posti migliori. E l’attore americano, emozionato per la calorosa accoglienza del pubblico italiano, ha ricambiato l’amore dimostrato dai fan mostrando loro un cuore, dispensando sorrisi, autografi e foto.

Mission Impossible a Roma

Scegliere Roma come location per la premier è stato strategico: è qui, infatti, che sono state girate molte scene del settimo capitolo della saga, oltre che a Venezia. Tom Cruise, rinunciando alla controfigura, ha sfrecciato per le strade della Capitale utilizzando alternativamente una Fiat 500 – che oggi era in bella mostra a Piazza di Spagna – e una moto, anche questa a disposizione dei visitatori.

Sul red carpet hanno sfilato insieme a Cruise anche gli altri attori del cast, da Simon Pegg a Rebecca Ferguson, da Ving Rhames ad Hayley Atwell ed Esai Morales. Ma, come previsto, i fan si sono concentrati sul divo americano, chiamandolo a gran voce con complimenti, cori e apprezzamenti di vario tipo.

La festa: amore corrisposto tra il divo americano e Roma

L’evento è ben presto diventato una vera e propria festa, accompagnata dalla colonna sonora del film, che ha richiamato anche i turisti, che si sono fatti travolgere dall’atmosfera. Ma sono stati soprattutto i romani – e le romane – che hanno reso la giornata particolarmente “calda”, dimostrando tutto il loro trasporto verso il protagonista della saga. E lui ha dimostrato di aver gradito. “Da piccolo – ha detto Tom Cruise – sognavo di diventare un attore e fare i film per viaggiare per il mondo non come turista, ma per immergermi e conoscere profondamente le differenti culture. E adesso, trovandomi qui e vedendo i miei film, credo di esserci riuscito. Amo Roma e i romani”.