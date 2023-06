Tom Cruise a Roma, bagno di folla a Trinità dei Monti per l’agente Ethan Hunt

Ha fatto il suo ingresso con tutti gli onori, proprio come è giusto che sia per un divo di Hollywood. Tom Cruise è sceso dalla scalinata di piazza di Spagna, sul red carpet allestito per l’occasione, davanti a un bagno di folla che si è accalcata a Trinità dei Monti sin da ora di pranzo, nonostante l’arrivo del divo era previsto alle 16. Cruise ha raggiunto Roma per presentare il settimo capitolo di Mission Impossibile -Dead Reckoning ed è stato accolto con grande clamore non solo dai romani, ma anche da turisti americani, spagnoli, francesi, tutti desiderosi di incontrare l’agente Ethan Hunt.

La Capitale ha svolto un ruolo fondamentale in Mission Impossible

Ma Tom Cruise non poteva non riservare alla Capitale un trattamento speciale, visto che nel film assume un ruolo fondamentale. Come ricorda La Repubblica in Mission Impossibile l’attore, senza controfigura, attraversa Roma da piazza Venezia a via dei Fori Imperiali, sfrecciando perfino tra gli stretti vicoli del rione Campitelli, un’impresa anche per chi da queste parti ci è cresciuto, alternando la ‘500 a una volante e una moto.

Con Cruise anche gli altri componenti del cast

Insieme a Cruise, anche il cast, da Simon Pegg a Rebecca Ferguson, da Ving Rhames ad Hayley Atwell ed Esai Morales, ma la folla sembra essere solo per il protagonista della pellicola che si è presentato con un look impeccabile in completo blu chiaro e occhiali specchiati. Non ha mancato di regalare autografi e anche sorrisi alle tante fan che gli hanno gridato parole di apprezzamento e finanche un ‘I love you’.

Musica e un bagno di folla ad accogliere il divo di Hollywood

Un appuntamento che si è trasformato in una vera e propria festa per il centro della città e per romani e turisti che hanno fatto capolino in piazza di Spagna e anche per coloro i quali sono stati richiamati dal suono della colonna sonora del film, si sono affacciati dai balconi di case e alberghi per seguire l’evento.