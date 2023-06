Tommaso Zorzi, chi è il nuovo fidanzato Andrea Incontri: età, carriera, foto e Instagram

Ha chiuso da poco la sua storia d’amore che è durata circa un anno. Ora però il modello ed influencer sembra averci messo una definitiva pietra sopra, pronto per aprirsi a nuovi sentimenti. Ci stiamo riferendo a Tommaso Zorzi, ex gieffino che di recente abbiamo visto anche al timone del programma Drag Race. Ma chi è l’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore? Ecco cosa sappiamo di lui.

Tommaso Zorzi e Andrea Incontri sono fidanzati? Le vacanze insieme

Il nuovo amore di Tommaso Zorzi

A lungo legato al ballerino Tommaso Stanzani, – quest’ultimo lanciato da Maria De Filippi e che quest’anno è entrato nel cast dello show di Fiorello Viva Rai 2 – Zorzi avrebbe mantenuto con il suo ex un buon rapporto. Sui social, infatti, ha raccontato che nonostante la loro storia sia giunta al capolinea, tra i due il bene non è finito. Infatti, Stanzani è stato presente anche alla festa di compleanno dell’influencer che si è tenuta lo scorso 2 aprile. Tuttavia, adesso Zorzi sembra aver voltare pagina e nel suo cuore parrebbe esserci un’altra persona. Sulla pagine dell’ultimo numero di Chi è stato pizzicato in compagnia di un noto stilista, con il quale avrebbe anche condiviso una vacanza in Puglia. Ma chi è l’uomo in questione, la nuovo dolce metà di Tommaso Zorzi?

Cosa sappiamo di Andrea Incontri

Iniziamo subito col dire che il nuovo, presunto fidanzato di Tommaso Zorzi si chiama Andrea Incontri. Lo stilista, architetto e direttore creativo di Benetton starebbe frequentando l’influencer da circa un mese. La coppia, nonostante la differenza di età – Zorzi ha 28 anni mentre Stanzani 52 – parrebbe essere molto complice ed affiatata. Diverse le occasioni in cui i due sono stati visti insieme, a partire dalle vacanze in Puglia pocanzi menzionate passando per la ricerca di un taxi all’aeroporto di Linate ed arrivando alla cena insieme a Casa Cipriani. Tra i due sembra esserci un certo feeling ed una certa sintonia anche se è bene precisare che, almeno per il momento, slanci affettuosi tra di loro non si sono visti.

Il futuro professionale

Se la vita sentimentale di Zorzi è nota, cosa sappiamo invece della sua carriera? Per quel che riguarda quest’ultima, Zorzi non sarà al timone della prossima edizione di Drag Race ma nuovi progetti lavorativi sono pronti a fare capolino nella sua vita. Al momento queste sono soltanto indiscrezioni e maggiori dettagli rispetto, per esempio, all’eventualità che Zorzi possa condurre un nuovo programma televisivo emergeranno nel corso delle prossime settimane. Invece, rispetto a Drug Race l’influencer verrà sostituito dalla cantante Chiara Iezzi – del famoso duo “Paola e Chiara” , che abbiamo visto esibirsi nella scorsa edizione di Sanremo – e da Paolo Camilli.