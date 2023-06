Tommaso Zorzi e Andrea Incontri sono fidanzati? Le vacanze insieme

Tommaso Zorzi, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip e influencer, avrebbe una nuova fiamma: si tratta di Andrea Incontri, lo stilista e direttore creativo di Benetton. I due sono stati paparazzati insieme dal settimanale Chi, che ha svelato la loro relazione nata da circa un mese. Tra loro c’è una differenza d’età di 24 anni, ma questo non sembra essere un ostacolo al loro feeling.

Tommaso Zorzi e Andrea Incontri: chi sono

Tommaso Zorzi è nato a Milano nel 1995 e ha 28 anni. È diventato famoso come influencer e opinionista sui social network, dove ha oltre 2 milioni di follower. Ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove si è imposto come vincitore grazie alla sua personalità ironica, schietta e divertente. Ha poi partecipato come opinionista all’isola dei famosi, come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e ha fatto parte della giuria della seconda edizione di Drag Race Italia su Discovery+. Ha anche collaborato con il settimanale Chi come inviato e con Radio 105 come speaker.

Andrea Incontri è nato a Mantova nel 1971 e ha 52 anni. È uno stilista, architetto e direttore creativo di Benetton. Si è laureato al Politecnico di Milano e ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda, vincendo il concorso Who’s on Next? Man nel 2010 nella categoria accessori. Ha fondato il suo marchio omonimo, che ha messo in pausa quando Tod’s ha richiesto la sua direzione creativa per la moda uomo dal 2014 al 2019. Da oltre un anno è il responsabile artistico di Benetton, per cui ha appena presentato la sua prima collezione primavera estate 2023.

Come è nata la loro storia?

Secondo quanto riportato da Chi, Tommaso Zorzi e Andrea Incontri si frequentano da circa un mese. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e hanno trascorso una breve vacanza in Puglia insieme. Tornati a Milano, non hanno intenzione di lasciarsi andare e si vedono assiduamente. I paparazzi li hanno immortalati mentre aspettavano un taxi a Linate, dopo essere atterrati dalla Puglia, e poi mentre andavano a cena a Casa Cipriani, un esclusivo club privato in centro a Milano. Entrambi indossavano un blazer e sono arrivati romanticamente a bordo di una Vespa.

La reazione dei fan

I fan di Tommaso Zorzi sono rimasti sorpresi dalla notizia della sua nuova relazione con Andrea Incontri, ma anche felici per lui. Molti hanno commentato le foto dei due insieme con messaggi di auguri e complimenti. Altri hanno espresso la loro curiosità di sapere di più su questa coppia a sorpresa tra moda e tv. Tommaso Zorzi, dal canto suo, ha reagito con ironia alla notizia pubblicata da Chi.

Una coppia esplosiva

Tommaso Zorzi ha dimenticato il suo ex Tommaso Stanzani e si è buttato tra le braccia di un altro ma stavolta con la A maiuscola: Andrea Incontri, il famoso direttore creativo di Benetton. I due formano una coppia esplosiva, che non teme la differenza d’età di 24 anni e si diverte tra vacanze in Puglia e cene esclusive a Milano. I paparazzi li hanno beccati insieme in varie occasioni e hanno documentato il loro feeling. I fan di Zorzi sono in delirio per questa nuova storia d’amore e gli fanno il tifo. Lui, però, non conferma né smentisce e si limita a postare su una storia Instagram una foto del suo banano con una nuova foglia: un segno di rinascita o una presa in giro?