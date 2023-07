Totti-Blasi, il ‘pupone’ nostalgico: sui social la foto dell’esultanza col ciuccio

Chi non ricorda la storica esultanza di Francesco Totti, col dito in bocca a mimare la suzione infantile? È la storica esultanza del ciuccio, assurta a memorabile emblema dei Campionati del Mondo del 2006, che gli azzurri si sono aggiudicati. Proprio così ha fatto sognare i suoi fan anche lungo tutto il corso della sua carriera e ieri il pupone ha fatto fare agli affezionati un nostalgico tuffo nel passato. Ieri, 9 luglio, Totti ha pubblicato proprio l’immagine di cui sopra, in una storia su Instagram. La data non è casuale perché il 9 luglio 2006 fu il giorno della vittoria dell’Italia ai Mondiali di Germania.

La storia dell’esultanza del ciuccio

Tra i protagonisti di quel torneo, ovviamente, c’era anche il pupone. Poi da allora molte cose cambiarono; la fine della carriera a distanza di poco tempo e poi la rottura con Ilary Blasi. Vista la mimica dell’esultanza del ciuccio, la maggior parte di chi lo conosce pensa che sia un gesto indirizzato ai figli. Ma Francesco Totti non ha mai nascosto che, invece, si tratta di una dedica speciale per la sua storica compagna, Ilary Blasi.

La dedica all’ex compagna

Lo disse chiaramente nel 2017. Quindi il ciuccio ha un doppio significato: la personalità del calciatore e l’amore per Blasi. Già, perché pare che la showgirl faceva lo stesso gesto quando necessitava di concentrazione, quindi è così che il fantasista voleva omaggiare la donna. Come disse lui stesso chiaramente su Facebook cinque anni fa: “Forse non tutti sanno che il gesto del ciuccio non è dedicato ai miei figli, ma ad Ilary che lo fa ogni volta che si concentra! È una dedica speciale alla donna che amo e alla madre dei miei figli”, scriveva il campione. Non si sono fatti attendere i pettegolezzi. Per alcuni il post di ieri potrebbe significare anche che a Totti manchi la conduttrice.