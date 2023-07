Ilary Blasi e Bastian Muller in crisi: cosa sta succedendo?

Dopo l’intricata e spossante saga della rottura con Francesco Totti, ancora non c’è pace per Ilary Blasi. Per lo meno sul fronte gossip. L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è ormai alle spalle, come le fatiche di un intero anno televisivo. E così la nota showgirl è volata a Copacapana per le meritate vacanze. In automatico, appena scesa dall’aereo, non ha resistito alla tentazione di immortalare e pubblicare sui social i momenti salienti delle sue ferie.

Fan in visibilio per i post di Blasi, ma qualcosa non torna

Tutto bello, bellissimo. Ma ai seguaci più accaniti non è sfuggito un clamoroso particolare. In tutte le foto pubblicate finora non c’è traccia della nuova fiamma della conduttrice, Bastian Muller. In generale Muller, persona comunque discreta, non compare in pubblico da molto tempo. Sciame di polemiche, commenti social e ipotesi dell’ultim’ora, quindi, da parte dei sostenitori del volto di Canale 5. In sostanza il pubblico si sta chiedendo cosa ci sia sotto, o se addirittura Muller e la Blasi siano già vicini alla rottura.

I rumors: Ilary Blasy e Bastian Muller sono in crisi?

Impossibile frenare il pettegolezzo, anche dello stesso Alessandro Cecchi Paone che non ha perso l’0occasione per commentare la vicenda. Il sospetto che va per la maggiore è che i due sia già in crisi. Qualcuno mormora che l’imprenditore tedesco e la soubrette si siano addirittura lasciati dopo un periodo di focosa passione. Nonostante ciò Ilary si mostra sorniona e sembra incurante rispetto a questo possibile gossip. Intanto il portale TvBlog.it ha reso noto nella giornata di ieri che, nonostante lo share pessimo, Mediaset rinnoverà probabilmente i diritti del reality show vip adventure. Ma la notizia sarebbe che l’azienda avrebbe esonerato Ilary Blasi, che dovrà quindi essere sostituita. Da chi non si sa. Voci riportano che potrebbe essere Enrico Papi il nuovo padrone di casa o, addirittura, l’esperta Simona Ventura.