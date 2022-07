Totti-Blasi, le accuse social di Corona: ‘Dichiarazioni egoriferite e fuori luogo’

Rottura Totti- Blasi. A poche ore dalla comunicazione ufficiale della fine della loro lunga relazione — che per molti è un boccone amaro, davvero difficile da mandare giù — le polemiche non si fanno certo attendere. La Blasi nel comunicato che ieri ha diffuso all’Ansa ha chiesto rispetto e riservatezza per la propria famiglia, aspetti quest’ultimi che a qualcuno non sono piaciuti.

Rottura Totti Blasi: il commento di Fabrizio Corona

Come dicevamo, la Blasi in questo delicato momento ha chiesto esplicitamente di ‘evitare speculazioni’ e ‘soprattutto di rispettare la riservatezza della propria famiglia’ . Questa una parte della comunicazione che ieri è stata diffusa dall’Ansa circa la separazione tra il numero 10 della Roma e lo showgirl.

Come anticipato però a qualcuno queste sue dichiarazioni non sono piaciute. Di chi si tratta? Fabrizio Corona non ha infatti esitato a dire la sua, scagliandosi contro la Blasi. Si sa, tra i due non corre buon sangue e ora l’ex re dei paparazzi continua a colpire.

Le stories Instagram

E questo volta lo fa tramite il suo profilo instagram e precisamente con delle stories: ‘Le dichiarazioni di Ilary Blasi sono come sempre fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici’, afferma Corona che poi aggiunge: ‘Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare ai giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per 20 anni’, tuona Corona.

In un successivo messaggio l’ex re dei paparazzi invita inoltre giornalisti e fotografi a fare il proprio lavoro rivolgendo infine un pensiero ai tre figli della celebre ed ormai ex coppia.