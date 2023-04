Totti e Ilary Blasi stasera in tv ‘insieme’: lei all’Isola dei Famosi, lui da Pardo

Totti-Blasi. Insieme ma separati, ormai da tempi, con una causa di divorzio ancora tutta da decidere nelle sue parti fondamentali, anche se ultimamente Ilary Blasi sembra aver assestato un duro colpo al Capitano, sulla questione della Villa all’Eur e la frequenza con cui poter vedere i propri figli. Insomma, le cose si fanno complesse, nonostante qualche mese fa i rispettivi avvocati parlavano di una possibilità pacifica per la risoluzione del divorzio. Ma evidentemente così non è stato.

Ora, oltre a dividersi il loro immenso patrimonio, pare che Totti e Ilary dovranno dividersi anche gli ascolti tv. Insomma, i due sono destinati a darsi battaglia anche in televisione, insieme, alla stessa ora, ma su canali – ovviamente – diversi. Ilary Blasi è certamente alle prese con la conduzione de L’Isola dei Famosi, mentre Francesco Totti sarà ospite da Pierluigi Pardo – un gran colpo per lui – a ”Supertele” su Dazn, subito dopo il posticipo di Atalanta-Roma. Insomma, su due fronti diversi e, a onor del vero, con due tipologie di pubblico radicalmente diverse, ma allo stesso orario, quasi in simultanea perché il lunedì è la serata in cui su Canale 5 va in onda l’Isola, ma il lunedì è anche la serata di Supertele. Voi, avete già fatto la vostra scelta? Per chi simpatizzate?

Guerra per gli ascolti tv

Come anticipato, si tratta di due trasmissioni radicalmente differenti, sia per pubblico che per argomento affrontato, dunque non c’è nessuna sfida mediatica nell’aria. Tuttavia, sapendo di questa coincidenza astrale, ovviamente la malizia sale, e anche un po’ di suggestione. Soprattutto considerando che al momento è guerra aperta per entrambi sul fronte del divorzio per potersi accaparrare la maggior parte del loro patrimonio che hanno alle spalle, e che di certo non è roba da poco.