Twitter, bannato nuovamente l’account del rapper Kanye West

A pochissimi giorni dal ripristino dell’account Twitter di Kanye West, il profilo del rapper (che ora si fa chiamare Ye) è stato nuovamente sospeso dal social network di Elon Musk. Ad annunciarlo lo stesso amministratore delegato, dopo che West aveva pubblicato un nuovo tweet controverso.

Il nuovo ban di Kanye West su Twitter

Secondo quanto riportato da vari siti, Kanye West aveva pubblicato un’immagine raffigurante una svastica unita ad una Stella di David. Immediata è arrivata la reazione di Musk, che inizialmente aveva cercato di ammonire Ye pubblicamente invitandolo a rimuovere la fotografia, ma poco dopo è arrivata la sospensione del profilo. “Ho fatto del mio meglio. Nonostante ciò, ha nuovamente violato le regole contro l’incitamento alla violenza. L’account sarà sospeso” ha annunciato Musk, che poco dopo ha risposto anche ad un messaggio di Kim Dotcom che l’aveva attaccato duramente. “Hai difeso Kanye ed è così che ti ha ringraziato. Ingrato e deludente. Scusami E” ha twittato il fondatore di Megaupload.

A stretto giro di orologio è arrivata la contro risposta di Musk, il quale ha chiarito che “l’account è stato sospeso per istigazione alla violenza, non per una foto poco lusinghiera di me”. Non è chiaro se si tratta di un ban temporaneo oppure se davvero il profilo del rapper sia stato chiuso definitivamente.

West elogia Hitler e viene bannato dal social network

“Tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler. Vedo delle cose buone anche in Hitler. Amo tutti”. Questo ha detto Kanye West, il rapper ex marito di Kim Kardashian, in un’intervista con Alex Jones. “Hitler ha inventato le autostrade, il microfono che io uso”. “Non si può dire ad alta voce che non ha mai fatto nulla di buono”, ha aggiunto West, secondo quanto riportato dai media americani. “Mi piace Hitler”, ha ammesso. Il rapper è da settimane nella bufera per i suoi commenti antisemiti ed è stato scaricato da molti marchi per le sue parole.