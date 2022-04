Ultima Fermata, chi sono Marco e Valentina: età, lavoro, Instagram

Ultima Fermata, si chiama così il nuovo programma di Maria De Filippi condotto da Simona Ventura. Si tratta di un nuovo esperimento che vede protagoniste, proprio come accadeva per il viaggio nei sentimenti di Temptation Island, diverse coppie ‘sconosciute’, che dovranno mettere a dura prova il loro amore. Tra i protagonisti anche Marco e Valentina.

Chi sono Marco e Valentina di Ultima Fermata

Marco e Valentina, insieme a Lucia e Manuel, Celeste e Giuseppe, hanno pensato bene di partecipare a Ultima Fermata per mettere a dura prova il loro amore. Lui, stando alle anticipazioni, è stanco di essere trattato come un bambino: ‘Per me Valentina, non deve essere una mamma’. Come reagirà lei a queste parole?

La storia

Marco scriverà una lettera a Valentina: carta e penna, poi libero sfogo ai suoi pensieri. Lei, però, vuole delle risposte e manderà in casa un videomessaggio: “Ho bisogno di sapere se mi ami o no. Hai tempo 24 ore, poi vorrei avere queste risposte”. Come andrà il confronto finale? Cosa si diranno i due quando si troveranno faccia a faccia? Per loro sarà davvero l’ultima fermata?