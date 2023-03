Ultima puntata Mare Fuori 3: chi muore tra Rosa, Carmine e Don Salvatore? Anticipazioni

Ci siamo, manca poco all‘ultima puntata della serie cult Mare Fuori 3! Le vicissitudini dei ragazzi stanno appassionando e tenendo incollati allo schermo diverse decine di telespettatori che, questa sera, non vedono l’ora di sapere come si concluderanno le sorti dei loro amati beniamini. In particolare, chi morirà tra Rosa, Carmine e Don Salvatore? Ecco per voi qualche piccola anticipazione dell’ultima puntata di Mare Fuori 3!

Mare Fuori 3, Ciro Ricci torna nella puntata finale? Anticipazioni e trama di stasera

Mare Fuori 3, le anticipazioni dell’ultima puntata

Al pari delle precedenti stagioni, anche il finale di Mare Fuori 3 sarà ricco di emozioni e colpi di scena. Ricordiamo che l’ultimo episodio dell’amata e seguitissima serie andrà andrà in onda questa sera su Rai 2 a partire dalle 21.20. Ancora una volta, l’ultima puntata della serie terminerà con un dubbio: Rosa, interpretata da Maria Esposito, morirà per salvare Carmine? Iniziamo col dire che Rosa si lascia andare ad un appassionato bacio con Carmine ma i ragazzi vengono poi interrotti da suo padre, Don Salvatore. L’uomo non ha parole e mette Rosa davanti ad un bivio: l’amore o la famiglia porgendole la pistola.

Mare Fuori 4 si farà?

Mettersi contro il padre sarebbe semplice ma Carmine interviene per convincerla a non commettere un gesto così efferato quale l’omicidio che poi le resterebbe sempre sulla coscienza. Confusa, allora, la ragazza finisce per puntare l’arma contro se stessa. A questo punto sia Carmine sia suo padre si lanciano contro di Rosa per evitare il peggiore degli epiloghi ma ecco che l’inquadratura viene spostata. Si sente lo sparo ed un urlo ma non è affatto chiaro chi dei tre sia stato raggiunto dal colpo. Per fugare ogni dubbio e appagare la legittima curiosità dei telespettatori, toccherà aspettare la nuova stagione della serie! Per quel che riguarda quest’ultima, Mare Fuori 4 si farà. Le riprese inizieranno nel mese di maggio ed i nuovi episodi della fortunatissima serie potranno essere rilasciati a partire da fine gennaio, inizio febbraio del 2024.