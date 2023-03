Mare Fuori 3, Ciro Ricci torna nella puntata finale? Anticipazioni e trama di stasera

Cala il sipario sulla terza stagione di Mare Fuori, la serie tv record di ascolti. Stasera, mercoledì 22 marzo 2023, andrà in onda l’ultima puntata della fiction ambientata nel carcere minorile di Napoli. Fiato sospeso per gli appassionati di Mare Fuori 3 che aspettano di conoscere come si concluderà questo capitolo della serie tv.

Le ultime due puntate della serie tv campione di ascolti

A partire dalle 21 e 20 occhi incollati su Rai 2 dove verranno trasmessi gli ultimi due episodi. Il titolo dei due appuntamenti conclusivi sono: ‘Un’amicizia è per sempre’ e ‘La scelta’. In tanti si chiedono se per l’occasione tornerà Ciro e se il ritorno sarà in un flashback oppure no.. e anche se Rosa sarà al centro delle puntate finali.

L’annuncio di due minuti inediti

Nonostante il finale sia stato già trasmesso su RaiPlay, sono stati annunciati due minuti inediti. Quindi se sulla piattaforma in streaming il 12esimo episodio si conclude con Rosa, suo padre Salvatore e Carmine che si ritrovano nella piscina Mirabilis di Bacoli, con la ragazza che impugna una pistola, e ha origine una lotta per togliergliela che dà origine a uno sparo, tutto potrebbe cambiare. Chi ha sparato e soprattutto chi è stato colpito? Sarà questa la risposta che i telespettatori riceveranno negli ultimi minuti inediti della serie tv?

La stagione 4 di Mare Fuori ci sarà?

A questo punto, a parte, il finale di stagione il folto pubblico che ha imparato ad amare la serie che si svolge in un istituto penitenziario minorile, si stanno chiedendo se possono contare su una stagione numero 4. E il regista Ivan Silvestrini, solo pochi giorni fa, ha annunciato che non si tratta di un addio, ma di un arrivederci. Resta da capire quando la serie tv tornerà sul piccolo schermo. Al momento nessuna indiscrezione sulla data. Unica certezza dovrebbe essere che verrà trasmessa dalle reti Rai.