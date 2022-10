Umberto Balsamo: chi è, età, carriera, canzoni famose, oggi, chi è la moglie, testo di Balla e foto

Inizia una nuova settimana e l’appuntamento pomeridiano su Rai 1, a partire dalle 14, è solo uno. Ed è quello con Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone, pronta ad accogliere in studio nuovi ospiti. Tra di loro anche Umberto Balsamo, il noto compositore e cantautore che si racconterà a cuore aperto: dalle canzoni di successo alla sfera privata.

Dagli esordi al debutto di Umberto Balsamo

Umberto Balsamo è nato a Catania il 10 marzo del 1942 ed è un noto cantautore, che ha iniziato ad avere una passione immensa per la musica fin da piccolo. Dopo essersi comprato la prima chitarra, infatti, a 16 anni ha cominciato a prendere lezioni di musica, poi nel 1963 si è trasferito a Milano, dove ha mosso i primi passi collaborando con il paroliere Luciano Beretti. Due dei brani più noti di questo momento sono La prima lettera d’amore scritto per Orietta Berti e Vita. Ha scritto diverse canzoni di successo, che hanno fatto la storia della musica, ha preso parte al Festival di Sanremo, ma è sicuramente conosciuto per L’angelo azzurro, che aveva proposto a Mina e per Balla, il brano più noto dell’artista catanese.

Il rapporto di collaborazione con Orietta Berti (e non solo)

Negli anni ’80 Balsamo è diventato produttore e autore di canzoni per Orietta Berti. Poi, dopo un decennio di silenzio, nel 2003 è ritornato sulle scene. E recentemente, nel 2022, lo abbiamo visto sul palco dello show Arena Suzuki, condotto da Amadeus.

I suoi brani più famosi

Tra i suoi singoli più famosi ricordiamo:

Il mio cuore riposa

Balla

L’angelo azzurro

Favole

Spina di rosa

Chi è la moglie, figli e vita privata

Umberto Balsamo è felicemente sposato con Zea, una donna lontana dal mondo dello spettacolo. E dal loro amore sono nati due figli, Tommaso e Valentina. Il cantautore, però, ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontano dai gossip e dai riflettori.