Umberto, chi è il nuovo corteggiatore di Gloria a Uomini e Donne: età, lavoro, vita privata

Nuovo anno e appuntamenti che non cambiano. Sì perché i telespettatori, i fan della trasmissione, anche oggi si sono sintonizzati su Canale 5 e hanno seguito una nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Tra dame e cavalieri del trono Over e tronisti, tutti sono lì per cercare l’amore. Proprio come Gloria, una dama che ha cercato di conoscere meglio Riccardo e che ora, archiviata quella conoscenza, ha pensato bene di rimettersi in gioco. E di frequentare un cavaliere, che è arrivato in studio per conoscerla. Lui si chiama Umberto e Gloria ha deciso di dargli una possibilità, di uscire con lui, magari per un caffè o per un aperitivo.

Cosa sappiamo su Umberto di Uomini e Donne

Umberto è un nuovo cavaliere di Uomini e Donne, è di Bergamo e ha due bambini. Sappiamo, stando alla sua presentazione, che ha un’attività nella sua città: è proprietario di un locale di torrefazione e bistrot. Umberto è rimasto molto colpito dalla bellezza di Gloria, che è innegabile e ha deciso di chiamare la redazione del programma per conoscerla meglio. Lei ha accettato ed è pronta a rimettersi in gioco. Il cavaliere, alla domanda di Maria, ha spiegato di non avere molta stima di Riccardo Guarnieri, ex compagno (se così vogliamo definirlo) della dama. La storia tra i due è davvero giunta al capolinea?

Umberto è rimasto colpito da Gloria, dal suo aspetto estetico. E dal suo carattere. La trova una donna decisa, determinata e questi aspetti lo hanno spinto a chiamare la trasmissione.

La reazione di Riccardo

Riccardo continua a punzecchiare Gloria, nonostante abbia più volte detto che per lei non prova amore. Ora si sarà ingelosito? Chissà…Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprirlo. Intanto, Gloria uscirà con Umberto: sarà la volta buona per la dama?