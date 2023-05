Un Passo dal Cielo 7, anticipazioni ultima puntata: trama episodi stasera lunedì 8 maggio 2023

Finale di stagione per la popolare e amata dal pubblico serie Un passo dal cielo. Questo settimo capitolo, a dire la verità, chiuderà in anticipo rispetto al palinsesto originariamente previsto dalla Rai anche, in parte, in virtù della messa in onda la prossima settimana delle partite di Europa League dopo l’accordo raggiunto con Sky. Ad ogni modo questa sera, lunedì 8 maggio 2023, andrà in onda l’ultima puntata della fiction con Giusy Buscemi: ecco cosa vedremo in tv.

Cosa è successo nella penultima puntata della fiction

Prima però diamo uno sguardo a dove siamo arrivati con la trama e a cosa è successo nella penultima puntata andata in onda domenica 7 maggio 2023. In tv è stato trasmesso, come sempre nella fascia prime time di Rai 1, l’episodio intitolato “Il guardiano del lago”. Il guardiano di un albergo in riva ad uno splendido lago è stato trovato in fin di vita facendo presupporre ad un coinvolgimento della figlia. Ciò che i protagonisti hanno scoperto è che in realtà proprio quel lago celava un segreto ben più grande, riguardante la morte di Roberta e il tradimento inatteso di persone fidate. Per Manuela inoltre si è avvicinata la resa dei conti, mentre Vincenzo, oltre alle difficoltà con Carolina, ha dovuto tenere a bada un Huber impazzito alle prese con una figlia incinta.

Anticipazioni ultima puntata Un Passo dal cielo 7, trama episodio stasera in tv

Concentriamoci adesso su cosa accadrà in questo attesissimo finale di stagione. Ebbene, secondo le anticipazioni in tv vedremo l’episodio dal titolo “L’ultima verità”. I segreti vengono tutti a galla quando Paron è costretto a rendere conto delle sue azioni e la morte di Roberta sembra trovare un colpevole. Nathan e Adele fanno quadrato con Manuela per salvare Mirko dalla nefasta influenza del padre, e per la poliziotta arriva il momento di fare finalmente giustizia per Gregorio. Mentre il caso costringe Manuela e Nathan a una disperata corsa contro il tempo, anche Vincenzo corre a raccogliere i cocci della sua vita sentimentale, prendendo una decisione finale sul suo rapporto con Carolina.