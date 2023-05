Un passo dal cielo 7, quando va in onda l’ultima puntata? Data e anticipazioni episodi

Quando va in onda l’ultima puntata di Un Passo dal Cielo 7? E’ questa la domanda che fan e telespettatori si stanno facendo dopo la conferma della chiusura anticipata della serie rispetto a quanto originariamente previsto dai palinsesti Rai. La tv pubblica infatti ha deciso di trattare con Sky la messa in onda delle semifinali di Europa League e questo ha portato alla cancellazione per la prima serata del giovedì proprio della serie con Giusy Buscemi. Ecco allora quando andrà in onda l’ultima puntata di Un Passo dal Cielo 7.

Data ultima puntata Un Passo dal Cielo 7

L’attesa durerà poco meno di 24 ore: la Rai ha deciso infatti di mandare in onda il finale di stagione della fiction già domani sera, lunedì 8 maggio 2023 anziché, come detto, giovedì 11. In questo modo, con una doppia serata evento, si concluderà questo settimo capitolo della fiction il cui futuro al momento – e non solo per le subentrate esigenze di palinsesto – è più che mai incerto. Appuntamento allora in prima serata su Rai 1.

Anticipazioni finale di stagione Un Passo dal cielo, trama ultima puntata

Vediamo adesso, ad ogni modo, cosa vedremo in tv domani sera. Tutti i nodi e i temi di questo settimo capitolo verranno al pettine. Ebbene, secondo le anticipazioni sarà trasmesso l’ultimo episodio intitolato “L’ultima verità”. Ma cosa accadrà? Misteri e segreti vengono tutti a galla quando Paron è costretto a rendere conto delle sue azioni e la morte di Roberta sembra trovare un colpevole. Nathan e Adele nel frattempo fanno quadrato con Manuela per salvare Mirko dalla nefasta influenza del padre, e per la poliziotta arriva il momento di fare finalmente giustizia per Gregorio. Il caso costringe inoltre Manuela e Nathan a una disperata corsa contro il tempo, e anche Vincenzo corre a raccogliere i cocci della sua vita sentimentale: proprio lui prenderà una decisione finale sul suo rapporto con Carolina.