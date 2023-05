Un Passo dal Cielo 8 si farà? Trama, cast, anticipazioni e data di uscita ottava stagione

Da anni, ormai, la serie tv Un passo dal cielo tiene compagnia al pubblico di Rai 1. E questa sera, purtroppo, giungerà al capolinea anche la settima stagione, che ha tenuto con il fiato sospeso migliaia e migliaia di telespettatori. Gli stessi telespettatori che ora hanno solo una domanda e una curiosità, che non riescono a tenere certo a bada: l’ottava stagione ci sarà? Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro dell’amata serie tv, ambientata tra le Dolomiti, tra gialli, omicidi e casi da risolvere.

Un Passo dal Cielo 8 ci sarà?

Record di ascolti ogni settimana per Un passo dal cielo, che si conferma essere una delle fiction Rai più amate e seguite dal pubblico. Così seguite che, facendo un giro di parola, sembra d’obbligo un seguito. Sì, avete capito bene: l’ottava stagione della serie tv, come si legge sul sito Spettacolo Italiano, sembrerebbe essere già in lavorazione da settimane e, molto probabilmente, presto inizieranno i primi sopralluoghi a San Vito di Cadore, ‘set’ della fiction. Non c’è ancora nessuna certezza, è ovviamente presto per dirlo, ma è probabile che l’ottava stagione venga trasmessa nel 2025, in primavera. Sarà davvero così? O è solo una speranza di tutti? E se ci dovesse essere l’ottava stagione, il cast sarà lo stesso? L’attesa dei fan è tanta, in molti non vedono l’ora di seguire nuovi gialli, storie, omicidi da risolvere.

Come finisce Un passo dal Cielo 7, anticipazioni ultima puntata stasera in tv

E se sull’ottava stagione possiamo solo fare ipotesi perché una certezza non c’è, sul finale della settima stagione dubbi non ce ne sono. E questa sera, eccezionalmente di lunedì, su Rai 1 andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata. Secondo le anticipazioni sarà trasmesso l’ultimo episodio intitolato “L’ultima verità”. Ma cosa accadrà? Misteri e segreti vengono tutti a galla quando Paron è costretto a rendere conto delle sue azioni e la morte di Roberta sembra trovare un colpevole. Nathan e Adele nel frattempo fanno quadrato con Manuela per salvare Mirko dalla nefasta influenza del padre, e per la poliziotta arriva il momento di fare finalmente giustizia per Gregorio. Il caso costringe inoltre Manuela e Nathan a una disperata corsa contro il tempo, e anche Vincenzo corre a raccogliere i cocci della sua vita sentimentale: proprio lui prenderà una decisione finale sul suo rapporto con Carolina.