Un Posto al Sole, anticipazioni 4-8 aprile 2022: cosa succede nelle prossime puntate

Un Posto al Sole, anticipazioni degli episodi di questa settimana: cosa accadrà? Torna puntuale l’appuntamento con Un Posto Al Sole, la soap trasmessa alle 20.40 su Rai3. Il pubblico è in trepida attesa per sapere cosa accadrà ai vari personaggi e, soprattutto, cosa comporterà il ritorno di Michele. Nelle puntate in onda da lunedì 4 a venerdì 8 aprile 2022 al centro dei riflettori ci saranno anche Nunzio e Chiara, Franco e Angela, Roberto e Lara. Vediamo maggiori dettagli.

Nunzio e Chiara

Aria di tempesta per quanto riguarda Nunzio: è deciso a lasciare la Terrazza. Giulia proverà a fargli cambiare idea, ma di certo Nunzio è piuttosto scosso per la ricaduta di Chiara nella droga. Questo ha comportato un conflitto tanto con Franco quanto con Ferri, che continua a tramare insieme a Lara.

Franco e Angela

La situazione è tesa anche tra Franco e Angela e questo li porta a trascurare la figlia Bianca. La bambina, per fortuna, sembra un poco più tranquilla grazie a Viola, su supplente. Tuttavia la serenità dura poco: Angela decide di partire (nonostante Franco non sia d’accordo) e questo porta Bianca nella web challenge.

Un Posto al Sole: anticipazioni altri personaggi

Gli altri personaggi non se la passano certo meglio: Clara nasconde qualcosa e Alberto è pronto a incontrare Marika. Riporta Federico da sua madre, ma scopre un dettaglio che lo fa infuriare. Giancarlo è geloso di Michele e non riesce a controllarsi, specie per il fatto che quest’ultimo è rientrato a Napoli e deve decidere cosa fare per quanto riguarda il suo matrimonio con Silvia. Infine anche Fabrizio deve dare a Marina una notizia shockante.

