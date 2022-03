Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 29 marzo 2022: l’esterna di Matteo Ranieri con Valeria

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa accadrà oggi, martedì 29 marzo 2022? Scopriamo insieme tutte le intriganti novità della puntata! Ieri, lunedì 28, la trasmissione si è interrotta con le sedute di Matteo Ranieri e Valeria dopo che Maria ha dedicato molto spazio al trono over. Quella di ieri è stata una vera bomba, soprattutto per Tina Cipollari, la bionda opinionista ormai storica del programma.

Le lacrime di Tina Cipollari

Prima la lite con il professor Franco, il quale si stava frequentando con Gemma Galgani, poi è stata la volta di Pinuccia. Tra lei e Tina la situazione è sempre tesa. Tempo fa l’anziana era scoppiata a piangere proprio per le parole dette dall’opinionista e anche ieri la situazione è degenerata. Infatti, a causa di un riferimento all’educazione impartita dalle madri, Tina è quasi scoppiata a piangere. La sua reazione ha agitato anche Pinuccia, la quale non ha trattenuto le lacrime. Insomma, la tensione è stata palpabile.

Anticipazioni Uomini e Donne: Matteo Ranieri

Dopo questi eventi, proprio in chiusura di puntata, Maria ha accolto al centro dello studio Matteo Ranieri e Valeria. Il ragazzo aveva avuto una frequentazione travagliata con Federica, ma sembra che la tensione tornerà anche oggi: è accaduto qualcosa in esterna che sicuramente scatenerà qualcosa con la bella moretta. L’esterna riguarda Matteo e Valeria è stata molto intensa: il giovane, infatti, le avrebbe detto: “Mi fai venire voglia di futuro”. Si tratta di parole davvero forti, come reagirà Federica?

Luca Salatino e Soraia Ceruti

Ma Matteo non è l’unico a regalare colpi di scena: anche Luca Salatino intriga il pubblico, tenendolo col fiato sospeso. Il bel romano sta uscendo con diverse corteggiatrici proprio in cerca della ragazza giusta, ma non sembra, ancora, aver trovato qualcuna che lo colpisca nel profondo. Oggi ci sarà spazio per Soraia Ceruti, una di quelle che lo ha colpito maggiormente: potrebbe essere lei la prescelta? C’è un certo dubbio perché l’attrazione è tanta ma l’ultima esterna non è andata alla grande: Luca ha provata a baciarla ma lei si è tirata indietro.

