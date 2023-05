Una voce per Padre Pio 2023, conduce Mara Venier: quando, date, cantanti e ospiti

Mara Venier non si ferma mai. Dopo aver concluso con successo la stagione di Domenica In, la simpatica e vulcanica presentatrice è pronta a tornare in prima serata su Rai 1 con una nuova edizione di “Una Voce per Padre Pio”, il concerto benefico che si tiene ogni anno nella suggestiva cornice di Piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina (Bn), il paese natale del santo dei miracoli.

Tutti gli ospiti del programma Una voce per Padre Pio

Si tratta della ventiquattresima edizione dell’evento, che andrà in onda venerdì 9 giugno, e che vedrà la conduttrice veneta impegnata a presentare la serata per il terzo anno consecutivo. La Venier sarà affiancata da un cast di ospiti d’eccezione, che si esibiranno sul palco per celebrare la figura e il messaggio di Padre Pio da Pietrelcina. Tra i nomi annunciati, spiccano quelli di Al Bano, Patty Pravo, Nino D’Angelo, Jasmine Carrisi, Clementino, i Ricchi e Poveri, Leo Gassmann, Arisa e Michele Placido. Quest’ultimo interpreterà alcuni brani tratti dal musical “Padre Pio – Tra cielo e terra”, di cui è protagonista e regista. Ad accompagnare gli artisti ci sarà l’Orchestra “Suoni del Sud”, diretta dal maestro Alterisio Paoletti, originario di Montefalcone di Val Fortore. La serata sarà arricchita da testimonianze di fede e devozione, che racconteranno le opere di carità e solidarietà realizzate dall’associazione “Una Voce per Padre Pio Onlus”, fondata nel 2000.

Lo scopo dell’ associazione

L’associazione si occupa di sostenere progetti umanitari in Africa, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, dove ha costruito un ospedale intitolato a Padre Pio, che offre assistenza sanitaria gratuita a migliaia di persone bisognose. Tra le iniziative più importanti dell’associazione, c’è il “Corridoio Umanitario Sanitario”, che permette di trasferire in Italia bambini affetti da cardiopatie congenite o altre gravi patologie, per sottoporli a interventi salvavita nelle migliori strutture ospedaliere italiane.

Come contribuire alla raccolta fondi

I telespettatori potranno contribuire alla raccolta fondi dell’associazione inviando un SMS al numero 45531 o effettuando una donazione libera indicando nella causale “Adozione Cuore Ribelle” o “Donazione Libera Cuori Ribelli”. Il concerto sarà registrato mercoledì 7 giugno e replicato domenica 2 luglio alle 16.00 sempre su Rai 1. Non perdete questa occasione per ascoltare buona musica e fare del bene!