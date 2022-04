Alessandra di Uomini e Donne: chi è la nuova dama scesa per Riccardo

Uomini e Donne. Maria De Filippi è la regina del pomeriggio targato Mediaset, e come al solito, anche oggi, è andata in onda una puntata del suo salotto: Uomini e Donne. Tante le novità e le occasioni di discussione. Vediamo cosa è successo.

Alessandra, la nuova dama per Riccardo

Una nuova corteggiatrice è scesa oggi per Riccardo, si chiama Alessandra, è una bellissima e dinamica donna dai capelli bruni e dal sorriso ammaliante. Si è schierata subito per lui, senza il minimo dubbio: ha dichiarato di essere stata sin da subito attratta dal suo stile e dal suo modo di fare.

Chi è e cosa fa

Il suo è un carattere forte, ha spesso sottolineato di non volere la solita storiella, perché ormai la sua età glielo impedisce. Si è detta decisa, ma ha anche detto che se dovesse non essere soddisfatta potrebbe essere anche la prima a lasciare il programma. Una bella scoperta per Riccardo, che ha deciso di lanciarsi in questa nuova conoscenza.