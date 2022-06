Uomini e Donne: Alessandro Iannoni dopo l’Isola dei Famosi rifiuta il ‘trono’

È stato un protagonista indiscusso dell‘Isola dei Famosi e per molti lui poteva addirittura vincere il reality. Stiamo parlando di Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro che ha deciso di partecipare al gioco di Canale 5 con la mamma, che si è fatto conoscere e apprezzare dai telespettatori che dall’Italia hanno sempre fatto il tifo per lui. Fino a quando il giovane non ha pensato bene di lasciare la trasmissione, di rientrare per motivi di studio. Ma dall’Honduras Alessandro sbarcherà sul trono di Uomini e Donne?

Alessandro Iannoni sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne?

Dopo l’addio sofferto all’Isola dei Famosi, circolava la voce di un possibile ritorno di Alessandro Iannoni in tv, sempre su Canale 5, come tronista di Uomini e Donne. Voce che però il protagonista ha smentito in un’intervista rilasciata a Casa Chi. Qui ha raccontato di non aver mai visto il dating show di Maria De Filippi, ma che la mamma sarebbe contentissima se lui accettasse il ‘trono’, che bisogna capire se gli sia stato ‘offerto’ o meno.

Stando a Nuovo Tv, Maria De Filippi avrebbe proposto ad Alessandro di diventare il nuovo tronista della prossima ‘stagione’, ma la conduttrice avrebbe ricevuto un ‘no’ secco. Almeno per il momento. I motivi de rifiuti, come ha spiegato l’influencer Amedeo Venza, sono sempre da ricollegare allo studio, che per l’ex naufrago resta la priorità. Ci sarà un cambiamento improvviso? Non ci resta che capire cosa accadrà nelle prossime settimane!