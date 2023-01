Uomini e Donne, anticipazioni 10 gennaio 2023: Federico lascia il trono, anticipazioni su Lavinia, cosa vedremo oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro, il cavaliere di 52 anni originario di San Giorgio Cremano che sta conoscendo meglio Paola, tra non poche discussioni, e Gemma Galgani, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. La padrona di casa, Maria De Filippi, accenderà i riflettori ancora sul trono Over o punterà l’attenzione sui tronisti? Tutti, d’altra parte, sono lì per cercare l’amore, per innamorarsi e vivere quella storia lontano dai riflettori e dal mondo del gossip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne!

Alessandro e Paola a Uomini e Donne

La puntata di oggi, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, ripartirà da quella di ieri. E cioè da Paola e Alessandro del trono Over: i due si stanno conoscendo meglio e hanno una bella complicità. Hanno trascorso la serata insieme, in intimità, ma Alessandro è come se avesse sminuito quel rapporto. Almeno agli occhi di Paola, che ha lasciato la trasmissione in lacrime. Gemma, l’altra corteggiatrice, lo ha difeso, ma il pubblico e gli opinionisti si sono schierati con Paola, la donna ferità. Ci saranno colpi di scena?

Riccardo chiude con Gloria

Ma non finisce qui. Altro protagonista potrebbe essere Riccardo Guarnieri, che pare abbia archiviato del tutto la relazione con Gloria. Ormai fa parte del passato? Chissà…Il cavaliere non smette di sorprendere!

Federico Dainese lascia il trono, le anticipazioni di Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, poi, oggi Maria De Filippi potrebbe lasciare spazio a Federico Dainese, al tronista che ha pensato bene di lasciare il programma e di non fare la sua scelta. Il percorso, in effetti, non era partito alla grande e Federico non era riuscito a conoscere meglio le sue corteggiatrici. Nessuna aveva fatto breccia nel suo cuore e molti se ne erano già accorti.

Ultime news su Lavinia e Federico, le esterne

Ma non finisce qui. Oggi, probabilmente, si parlerà anche di Federico Nicotera, l’altro tronista che sta conoscendo meglio Alice e Carola. Tra alti e bassi. Lavinia Mauro, invece, sta conoscendo meglio Alessio Corvino e Alessio Campoli: tra i due, in ogni caso, si nasconde la scelta. Chi sarà il fortunato?