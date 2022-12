Uomini e Donne, anticipazioni 12 dicembre 2022: il ritorno di Ida e Alessandro, ultime news su Pinuccia, trono over o classico oggi?

Dopo il ponte lungo e la pausa per via della Festa dell’Immacolata oggi torna Uomini e Donne. E la settimana per i fan del dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5 inizierà sicuramente nei migliori dei modi: l’appuntamento, come sempre, è a partire dalle 14.45. Ma la padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over o punterà i riflettori sulle vicende dei giovani tronisti? Tutti, d’altra parte, sono lì con un unico obiettivo: innamorarsi.

Oggi a Uomini e Donne tornano Ida e Alessandro

Stando alle anticipazioni oggi a Uomini e Donne ci sarà un ritorno gradito. Da tutti, o quasi. Sì perché nel salotto di Canale 5, mano nella mano, entreranno Ida Platano, una delle dame più discusse e chiacchierate del parterre femminile, e il suo Alessandro Vicinanza, il ragazzo di Salerno che ha conquistato il suo cuore. Ida, dopo aver archiviato la storia con l’ex Riccardo, ha deciso di rimettersi in gioco e ora è felice al fianco di Alessandro, che aveva iniziato una frequentazione con Roberta. Il suo cuore, però, lo ha portato da Ida e ora i due stanno vivendo la storia lontano dalle telecamere e dal gossip. Uniti, complici e innamorati come non mai.

La reazione di Riccardo

I riflettori, però, saranno puntati anche su Riccardo Guarnieri, l’ex di Ida Platano che ha deciso di chiudere la conoscenza con Gloria. Come reagirà alla vista dei due innamorati? La reazione non si farà attendere: Riccardo interverrà per chiarire un messaggio letto come ‘provocazione’, poi quando Ida e Alessandro balleranno lui scoppierà al centro dello studio. Per loro o per gli attacchi ricevuto da Gianni?

Pinuccia e la ‘lite’ con Tina, il bacio tra Federico e Carola

Ma non finisce qui. Grande protagonista della puntata sarà anche Pinuccia, che vedremo al centro dello studio discutere, ancora una volta con Tina. Pinuccia, poi, si butterà a terra: per scherzo o è svenuta davvero? Spazio, infine, al trono classico e all’esterna di Federico e Carola: dopo alti e bassi e incomprensioni, i due si sono baciati.

Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne

Probabile, poi, che Maria lasci spazio anche a Lavinia e Alessio: tra i due ci sarà un punto di incontro? Non ci resta che aspettare la puntata di oggi che, come sempre, sarà un mix tra trono over o classico. Ma sempre all’insegna dell’amore. E dei colpi di scena!