Uomini e Donne, anticipazioni 13 febbraio: il ritorno di Ida e Alessandro, oggi il trono di Lavinia e Nicole

Inizia una nuova settimana e questo per i telespettatori vuol dire solo una cosa: nuova settimana con le puntate di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo aver visto le esterne del tronista Federico, con Carola che ha deciso di lasciare in lacrime la trasmissione, e dopo l’addio di Gloria del trono Over che ha palesato i suoi sentimenti a Riccardo, oggi Maria De Filippi lascerà spazio ancora ai giovani o si concentrerà su dame e cavalieri? Tutti, d’altra parte, sono lì per cercare l’amore! Ecco le anticipazioni.

Ida Platano oggi torna a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, oggi si lascerà spazio al trono Over. E in studio ritornerà Ida Platano, ex di Riccardo Guarnieri. La dama sarà con il suo nuovo compagno, Alessandro Vicinanza. E i colpi di scena e le discussioni non mancheranno. A quanto pare, infatti, tra Alessandro e Riccardo ci sarà una violenta lite, con tanto di parolacce. Cos’altro succederà?

Quando sceglie Lavinia? Le esterne di oggi

Ma non solo trono Over. A quanto pare la padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio anche al trono dei ragazzi. E oggi si parlerà della tronista Lavinia, che ha portato in esterno Alessio Campoli e Alessio Corvino. Con entrambi le esterne sono andate bene e i baci non sono mancati. La scelta si avvicina? Al momento ancora non c’è la data di registrazione, quindi bisogna pazientare! L’altra tronista, invece, la nuova arrivata Nicole, ha fatto due esterne e ha deciso di mandare via Rocco. Lei è decisa e schietta: non vuole perdere tempo e far perdere tempo. Non ci resta, quindi, che seguire la puntata di oggi su Canale 5, a partire dalle 14.45: tra ritorni, discussioni e tanto amore. Perché tutto ruota attorno a quello. O almeno così dovrebbe essere!