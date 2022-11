Uomini e Donne, anticipazioni 16 novembre 2022: le esterne di Federico, ultime news su Riccardo, trono over o classico oggi

Siamo nel bel mezzo della settimana, ma anche oggi, come ogni pomeriggio, torna il classico e imperdibile appuntamento con Uomini e Donne. Dopo aver visto al centro dello studio Federica, che sta conoscendo meglio Stefano, e Federico Dainese, il tronista che ha deciso di conoscere meglio due nuove corteggiatrici, Elena e Vanessa, oggi cosa succederà nel salotto di Maria De Filippi? La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri o si tornerà sui tronisti?

Le esterne di Federico Nicotera

Dopo aver visto Lavinia, Federico e Federica, oggi probabilmente verrà lasciato spazio a Federico Nicotera, l’ingegnere romano che sta conoscendo meglio due ragazze, Alice, con il quale si è già scambiato due baci, e Carola. Con quest’ultima, però, la conoscenza non procede molto bene: lui continua a mettere in dubbio il suo interesse, lei continua a piangere. Ci sarà stato un confronto? Avranno chiarito?

Riccardo e Gloria

Molto probabilmente, poi, si tornerà su Riccardo Guarnieri, che in qualche modo si è dichiarato alla sua ex fiamma Ida Platano. Lei, però, pare aver messo un punto ed è sempre più convinta di una cosa: vuole conoscere ancora meglio Alessandro. Stando alle anticipazioni, però, pare che Riccardo sia uscito con Gloria, sua ex ‘corteggiatrice’. Come sarà andata l’esterna?

Trono over o classico oggi?

Come sempre, quindi, oggi ci sarà un mix: Maria De Filippi lascerà spazio ai tronisti, ma punterà i riflettori anche su dame e cavalieri del trono Over. Tutti sono lì per cercare l’amore. E tutti, indipendentemente dall’età, hanno deciso di mettersi in gioco.