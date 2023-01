Uomini e Donne, anticipazioni 18 gennaio 2023: le esterne dei tronisti, cosa vedremo nella puntata di oggi

Uomini e Donne. Anche oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, andrà in onda un’altra incredibile puntata in compagnia del salotto pomeridiano più amato di sempre: il dating show targato mediaset, su Canale 5, e con la sua intramontabile padrona di casa Maria De Filippi. Anche oggi, mi raccomando, tutti sintonizzati alle 14.45 per seguire i nuovi sconvolgimenti che si susseguiranno in puntata. Per i tronisti giovani, infatti, Federico Nicotera e Lavinia, siamo agli sgoccioli. Entrambi sono rimasti con solamente due corteggiatori tra cui scegliere, e la cosa sembra molto ardua. Da un giorno all’altro potrebbe avvenire la scelta da parte di entrambi. Ecco cosa, invece, ci aspetta nella puntata di oggi.

Anticipazioni Uomini e Donne, oggi 18 gennaio 2023

In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, anche se Tina è stata assente nella puntata di ieri, e quindi potrebbe continuare ad esserlo anche nella registrazione che verrà condivisa oggi su reti Mediaset. Sono state tante le novità già a partire dalla giornata di ieri, quando Gloria e Riccardo si erano riavvicinati. Dopo un tira e molla infinito, Gloria ha rinunciato alla corte di Umberto per concedersi completamente a Riccardo. La dama, infatti, ha fatto esplicitamente intendere, senza dirlo, di essere innamorata di lui, come ha sottolineato anche Maria dopo il loro estenuante confronto. Ora, dunque, Riccardo non ha più scuse per la sua relazione: ha a che fare con una donna innamorata e dovrà ponderare le conseguenze di tutte le sue azioni all’interno del programma.

Cosa vedremo nella puntata di oggi

Ma cosa accadrà oggi, invece? Leggendo le anticipazioni e qualche indiscrezione, si scopre che Alessandro del trono over, avrebbe ammesso di volere solamente un’amicizia con Gemma, mentre sarebbe completamente incentrato sulla frequentazione di altre dame all’interno del programma, come ad esempio Cristina, Pamela e Desdemona. Pare che sia l’ennesimo caso di cavaliere che prima inizia corteggiando Gemma, e poi dirotta verso altri lidi, per questo la bionda secolare del programma si risentirà molto. Per quanto concerne il trono classico, quello dei giovani, assisteremo a due baci: Federico che si concede ad Alice, e Lavinia che bacerà Alessio Corvino. L’altro Alessio, invece, abbandonerà lo studio.