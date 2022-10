Uomini e Donne, anticipazioni 19 ottobre 2022: ultime news su Ida e Gemma, trono classico o over, cosa vedremo oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Piero e Marina del trono Over e le esterne di Federica, che è uscita con Federico, e dell’ingegnere romano con Alice e il primo bacio tra di loro, oggi torna un nuovo e imperdibile appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Maria De Filippi, come sempre, aprirà le porte del suo salotto a partire dalle 14.45, ma l’attesa dei telespettatori è tanta: verrà lasciato spazio a dame e cavalieri o ancora ai giovani?

Come va la conoscenza tra Ida e Claudio a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, molto probabilmente, verrà lasciato spazio a Ida Platano, la dama del parterre femminile che ha deciso di chiudere ogni rapporto con il suo ex Riccardo. E di guardarsi attorno. Da qualche settimana la bella Ida sta frequentando Claudio, un nuovo cavaliere napoletano e tra i due ci sono stati dei baci. L’attrazione fisica è innegabile, ma scatterà altro? E cosa deciderà di fare Ida?

Gemma e Roberto

Ma non finisce qui. Oggi potrebbe essere lasciato spazio anche alla dama Gemma Galgani, che nella puntata di ieri ha cercato di rincuorare Pinuccia e di proteggerla dagli attacchi dell’opinionista Tina Cipollari. Gemma, dopo aver archiviato la conoscenza con molti uomini, ora sta frequentando Roberto. Sarà la volta buona o si tratterà solo di un’amicizia?

Trono over o classico mercoledì 19 ottobre 2022

Non è ancora certo, ma come sempre Maria De Filippi anche oggi potrebbe fare un ‘mix’. Lasciare spazio alle avventure del Trono Over e puntare, poi, i riflettori sui giovani. L’obiettivo di tutti è sempre uno: trovare l’amore, innamorarsi. Scrivere un altro capitolo della propria vita.