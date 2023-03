Uomini e Donne anticipazioni 20 marzo 2023: il trono di Lavinia, ultime news su Gemma e Silvio

Si è conclusa la nuova registrazione di Uomini e Donne e c’è attesa per capire cosa vedremo in tv nelle prossime puntate. Tanti, tantissimi i temi in ballo a partire da Lavinia e, a seguire, le ultime news su Gemma e Silvio. E ve lo diciamo subito: ci aspettano giorni davvero carichi di emozioni e colpi di scena. Ma cosa è successo dunque durante l’ultima registrazione? Ecco tutto quello che sappiamo al momento.

Anticipazioni Uomini e Donne ultima registrazione sabato 18 marzo 2023 trono classico

Come sempre infatti nel weekend sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Dopodiché tutto il girato verrà riproposto da Mediaset nei prossimi giorni a partire già da domani, lunedì 20 marzo 2023. Partiamo dal trono classico. Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover dell’esperto Lorenzo Pugnaloni si è parlato del trono di Lavinia (nessun cenno invece a Nicole, ndr), con quest’ultima apparsa con un vestito fucsia e in tutta la sua bellezza. Due le esterne che la vedranno protagonista con…i due Alessio. Con il primo (quello con i capelli mori, ndr) è scattato il bacio, così come con il secondo (quello biondo) seppur al termine di qualche litigio di troppo. Una volta in studio non mancheranno le discussioni: si tornerà a parlare infatti delle segnalazioni e del fatto che al compleanno di Alessio (parlando in questo caso del ragazzo biondo) pare ci fosse la ex del corteggiatore e questo, chiaramente, creerà delle tensioni.

Lavinia a Uomini e Donne ha scelto? Ultime news

La domanda che tutti si fanno è però quella se Lavinia, alla fine, abbia preso o meno una decisione. Secondo le anticipazioni, almeno per il momento, non sembrerebbero esserci novità. Pertanto ci sarà ancora da pazientare un po’ per capire cosa sceglierà alla fine la tronista.

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico: Luca, cosa vedremo nella puntata di lunedì 20 marzo 2023

Proseguiamo con gli altri temi. Per Luca sono state selezionate davvero tantissime ragazze – la pagina Uominiedonneclassicoeover parla di più di 1.000! – e lui alla fine ne ha scelte 50. Due le esterne che lo vedranno protagonista: una con Alessandra e un’altra con una nuova corteggiatrice.

Anticipazioni Uomini e Donne puntate dal 20 al 24 marzo 2023 trono over, le anticipazioni, ultime news Gemma e Silvio

Chiudiamo con il trono over. Si inizia con Gemma: lei e Silvio hanno fatto un’esterna all’interno di un centro benessere che li ha portati ad avvicinarsi. Lui ha chiesto attenzioni ma la risposta di Gemma, c’è da dire, è stata piuttosto fredda. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne non è chiara la causa di questo “rallentamento” da parte di Gemma: ad ogni modo i due alla fine hanno ballato e la questione sembrerebbe essere rientrata.

Spoiler trono over U&D, cosa è successo nella registrazione di sabato 18 marzo 2023

Infine vedremo Riccardo con Valentina, una ragazza di 31 anni, che scenderà per ballare insieme. Per il trono over, conclude la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, al momento non ci sono altre anticipazioni. Appuntamento dunque per domani su Canale 5 per saperne di più!