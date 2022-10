Uomini e Donne, anticipazioni 20 ottobre 2022: ultime news su Ida e Alessandro, Gemma, trono Over o classico

Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro Vicinanza e Roberta, con il ragazzo che ha deciso di dichiararsi a Ida e di interrompere quel rapporto, oggi torna il penultimo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. Maria De Filippi, padrona di casa del salotto televisivo di Canale 5, lascerà ancora spazio alle avventure di dame e cavalieri o l’attenzione oggi sarà sul trono dei giovani, tra esterne e nuove conoscenze?

Ida ci riprova con Alessandro?

Alessandro, che non aveva nascosto di avere una forte attrazione fisica per Roberta, nella puntata di ieri si è lasciato andare. E con la voce rotta si è dichiarato a Ida Platano, sua ex fiamma: il ragazzo sarebbe pronto addirittura a trasferirsi, ma la dama ora sta frequentando Claudio. Ed è stata chiara: Alessandro è solo un amico. Ma ci sarà un colpo di scena? I due proveranno a frequentarsi e a vedere come procede la conoscenza?

Gemma e la conoscenza con Roberto

Non finisce qui. Dopo il siparietto con Pinuccia, oggi l’opinionista Tina potrebbe avere un’altra dama da prendere di mira. E cioè Gemma Galgani, che sta conoscendo meglio Roberto: sarà la volta buona o dovrà fare i conti con l’ennesima delusione?

Le esterne dei tronisti

Spazio, poi, alle esterne dei tronisti. Come sempre, infatti, a Uomini e Donne c’è un mix: trono Over e giovani. E oggi, probabilmente, vedremo i quattro ragazzi al centro dello studio: riusciranno a trovare l’amore e a viversi una bella storia lontano dalle telecamere?