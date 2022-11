Uomini e Donne, anticipazioni 21 novembre 2022: le ultime news su Ida, Alessandro, Riccardo, Federica abbandona, trono over o classico oggi

Inizia una nuova settimana. E questo per i telespettatori, per i fan che non aspettano altro, vuol dire solo una cosa: il ritorno su Canale 5 di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro, un nuovo cavaliere del trono Over che sta frequentando meglio tre donne, Eleonora, Desdemona e Paola, oggi cosa succederà nel salotto televisivo di Maria De Filippi? La padrona di casa lascerà spazio a dame e cavalieri o si tornerà sul trono dei giovani?

Ida e Alessandro oggi lasciano Uomini e Donne?

Oggi, molto probabilmente, al centro dello studio vedremo ancora una volta Ida Platano, che ha deciso di archiviare la storia con Riccardo, suo storico compagno. E di frequentare meglio Alessandro, il giovane cavaliere di Salerno. Stando alle anticipazioni, tra non poche polemiche, Ida e Alessandro sarebbero pronti ad abbandonare la trasmissione. E a viversi lontano dai riflettori. Ma come reagirà Riccardo?

Riccardo e Gloria

Riccardo, che silenziosamente si è dichiarato a Ida, ha deciso di voltare pagina. E di guardare avanti. Ora pare stia conoscendo ancora meglio Gloria: sarà la volta buona?

Federica lascia la trasmissione

Ma non finisce qui. Spazio, poi, ai giovani e alla tronista Federica, che dopo la delusione di quel ‘no’ ricevuto dal tronista Matteo ha deciso di mettersi in gioco. Per lei, però, la trasmissione non è iniziata nei migliori dei modi e Federica ha deciso di abbandonare il programma, delusa anche dal suo corteggiatore romano Federico. Cosa succederà in studio?

Trono over o classico oggi?

Come sempre, quindi, anche oggi ci sarà un mix: si parlerà di dame e cavalieri e dei giovani tronisti. Tutti, d’altra parte, sono lì per cercare l’amore. E viversi una bella storia lontano dalle telecamere, tra stima e rispetto.